GST दरों में कटौती: साबुन, शैंपू, टेलीविजन और AC की कीमतें तो हो गईं कम, क्या मोबाइल फोन होंगे सस्ते ? जानें - GST RATES

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों में सबसे बड़े सुधार की घोषणा की गई.

mobile phones
क्या मोबाइल फोन होंगे सस्ते ? (सांकेतिक तस्वीर (Getty Images))
Published : September 4, 2025 at 7:37 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नई जीएसटी रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज ने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स मैप को नया रूप दिया है, लेकिन मोबाइल फोन खरीदारों को राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर टैक्स दर को 18 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भारी कटौती की गई है.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़े सुधार की घोषणा की गई. इस दौरान 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्लैब संरचना को अब दो स्लैब में विभाजित कर दिया गया है.

40 फीसदी का विशेष स्लैब
इसके तहत आवश्यक वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत और स्टैंडर्ड गुड्स के लिए 18 फीसदी लग्जरी आइटम्स और महंगी कारों, तंबाकू, शराब और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे सिन गुड वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की विशेष दर लागू की गई है.

22 सितंबर 2025 से प्रभावी इन सुधारों को 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी' के रूप में मार्केट किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना, उपभोग को बढ़ावा देना और नागरिकों को सस्ती आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से 'दिवाली गिफ्ट' देना है.

मोबाइल फोन की कीमतों पर असर
हालांकि, उपभोक्ताओं को साबुन, शैंपू, टेलीविजन, एयर-कंडीशनर, साइकिल और रेनुअल एनर्जी इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट्स पर कम दरों का लाभ मिलेगा. काउंसिल ने मोबाइल फोन पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर बरकरार रखने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि सुधारों के कारण स्मार्टफोन और फीचर फोन की कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी.

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) जैसे उद्योग निकायों ने तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में मोबाइल फोन को 'डिजिटल जरूरत' बताते हुए, इस पर GST दर को घटाकर 12 या 5 फीसदी करने की वकालत की थी. ICEA के अनुसार, मोबाइल डिवाइस अब लग्जरी आइटम्स नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, वित्तीय समावेशन और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं. हालांकि, परिषद ने 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखने का विकल्प चुना.

