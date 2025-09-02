नई दिल्ली: केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थिति ने देश भर में उर्वरकों की आपूर्ति को प्रभावित किया है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "लाल सागर में चल रहे संकट ने देश में आपूर्ति बाधित कर दी है, जिसके कारण केप ऑफ गुड होप के रास्ते शिपमेंट का मार्ग बदलना पड़ा है - जिससे यात्रा में 6,500 किलोमीटर से ज्यादा की वृद्धि हुई है. इससे यात्रा का समय, विशेष रूप से डीएपी के लिए, काफी बढ़ गया है. इसके अलावा, रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल-ईरान युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि की है."

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया की, भारी कमी है.

सोयाबीन जैसी कम यूरिया वाली फसलों से चावल और मक्का जैसी उच्च यूरिया मांग वाली फसलों की ओर बदलाव, चीन से आयात में कमी, तथा राज्य स्तरीय मांग आकलन, आवंटन और वितरण से संबंधित समस्याएं भी यूरिया की कमी के प्रमुख कारण पाए गए हैं.

हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उर्वरक कंपनियों और मोरक्को के एक संघ के बीच 25 एलएमटी डीएपी और टीएसपी की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है. मंत्रालय ने कहा, "इसके अलावा, जुलाई 2025 में, सऊदी अरब और भारतीय कंपनियों के बीच 2025-26 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए 31 एलएमटी डीएपी की वार्षिक आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते (एलटीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे."

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू खरीफ 2025 सीजन के दौरान राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता अब तक संतोषजनक बनी हुई है. यूरिया की 143 लाख मीट्रिक टन की आनुपातिक आवश्यकता के मुकाबले कुल उपलब्धता 183 लाख मीट्रिक टन है, जबकि बिक्री 155 लाख मीट्रिक टन हुई है. इसी प्रकार, डीएपी की 45 लाख मीट्रिक टन की आनुपातिक आवश्यकता के मुकाबले उपलब्धता 49 लाख मीट्रिक टन है और 33 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हुई है.

मंत्रालय ने बताया कि एनपीके की 58 लाख मीट्रिक टन की आनुपातिक आवश्यकता के मुकाबले 97 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई. अब तक 64.5 लाख मीट्रिक टन एनपीके की बिक्री हो चुकी है.

किसानों को उर्वरकों की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों से बचाने के लिए, भारत सरकार भारी सब्सिडी दे रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उर्वरक किसानों को समय पर और किफायती दरों पर उपलब्ध हों. मंत्रालय के अनुसार, यूरिया किसानों को 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग (नीम कोटिंग और लागू करों को छोड़कर) के वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

किसानों को 1350 रुपये प्रति बैग पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने डीएपी (आयातित और स्वदेशी) पर एक विशेष पैकेज दिया है, जिसमें अन्य लागतों की प्रतिपूर्ति, जीएसटी की प्रतिपूर्ति, उचित रिटर्न का प्रावधान और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत में किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति शामिल है.

मंत्रालय ने कहा, "इसके अलावा, उर्वरक विभाग राज्य सरकारों, बंदरगाह प्राधिकरणों, रेल मंत्रालय और उर्वरक कंपनियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है ताकि किसी भी उभरती हुई बाधा का सक्रिय रूप से समाधान किया जा सके. राज्यों को कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक कीमत और उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रभावी कानून कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है."

अप्रैल 2025 से अब तक देश भर में 1,99,581 निरीक्षण और छापे मारे गए हैं; 7,927 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं; 3,623 लाइसेंस रद्द और निलंबित किए गए हैं और देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 311 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में संसद में बताया कि चालू खरीफ सीजन के दौरान देश में यूरिया, DAP, MoP और NPKS सहित उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है. पटेल ने कहा, "प्रत्येक फसल सत्र की शुरुआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्यवार और मासिक आवश्यकता का आकलन करता है. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है."

यह भी पढ़ें- पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी ने CM मान से की बात, मदद का दिया आश्वासन