ओडिशा के मूक-बधिर कलाकार की 'बोलती' है पेंटिंग, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित - ODISHA ARTIST HONOURED BY PRESIDENT

ओडिशा के मानस को 4 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मी से पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

पेंटिंग के साथ मानस. (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 4:32 PM IST

भुवनेश्वर: कुछ लोग शब्दों से बात करते हैं, तो कुछ अपनी कूची और रंगों से कहानियां बुनते हैं. ओडिशा के मानस कुमार दास ऐसे ही एक कलाकार हैं, जिनके कैनवास रंगों, कल्पना और भावनाओं से जीवंत हो उठते हैं. उनके चित्र सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी, समाज, संघर्ष और उम्मीद की गहरी बातें कहते हैं. खास बात यह है कि मानस की दुनिया में शब्द नहीं, सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन यही सन्नाटा उनकी कला को और निखारता है.

राष्ट्रपति करेंगी सम्मानितः

सुनने और बोलने में असमर्थ होने के बावजूद, मानस ने अपनी इस ख़ामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. उनके चित्र न सिर्फ देखने वालों का दिल जीतते हैं, बल्कि कला प्रेमियों, आलोचकों और प्रशंसकों को भी हैरान करते हैं. अगस्त के पहले हफ्ते में उनकी पेंटिंग 'ए कॉल फॉर प्रोग्रेस' को दिल्ली में ललित कला अकादमी की 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में देश के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में चुना गया. 4 सितंबर को मानस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और सम्मान पत्र मिलेगा.

मानस की बनायी पेंटिंग. (@ManasKumarDas)

चुनौतियों से कला की उड़ानः

क्योंझर जिले के हाटीबंधा गांव में 1988 में चिंतामणि और मालती दास के घर जन्मे मानस को सुनने और बोलने की चुनौती का सामना करना पड़ा. पांच साल की उम्र में मां को खो देने के बाद, पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे मानस का बचपन आसान नहीं था. स्कूल में शिक्षकों और दोस्तों से बातचीत उनके लिए मुश्किल थी. लेकिन, लिखित नोट्स के ज़रिए पढ़ाई पूरी की. 2005 में पत्राचार से मैट्रिक और 2012 में ओडिशा के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद से 10+2 पास किया.

2012 में बालासोर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में बीवीए की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात गुरु तराकांत परिदा से हुई. परिदा बताते हैं, "पहली बार जब मैंने मानस को चित्र बनाते देखा, मुझे लगा कि यह लड़का कुछ अलग है. उसकी कला में कुछ खास था. पढ़ाई के बाद उसे छोटे शहर में सीमित नहीं रहने देना चाहता था. मैं उसे भुवनेश्वर ले आया, ताकि वह अपनी कला को और निखार सके और मास्टर्स पूरा कर सके." 2015 में मानस ने उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर से एमवीए और 2016 में एम.फिल पूरा किया.

पेंटिंग बनाते मानस. (@ManasKumarDas)

रंगों में बसी दुनिया:

मानस ने 500 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं, जो दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद से लेकर भूटान, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई और सऊदी अरब तक प्रदर्शनियों में सराही गई हैं. उन्हें 15 से ज़्यादा राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. प्रदूषण, गांधी के विचार, या महामारी जैसे विषयों पर उनकी कला सामाजिक संदेशों को रचनात्मकता के साथ पेश करती है. परिदा कहते हैं, "मानस दिल से पेंट करता है. वह हकीकत को सिर्फ कॉपी नहीं करता, बल्कि उसे अपने तरीके से बयां करता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है."

बचपन से कला का साथ:

मानस के बड़े भाई हिमांशु शेखर दास बताते हैं कि बचपन में मानस शरारती था. "लेकिन जैसे ही उसे रंग और कूची थमाई जाती, वह घंटों शांत होकर चित्र बनाता. वह उसकी अपनी दुनिया थी."

ईटीवी के रिपोर्टर के साथ मानस. (ETV Bharat)

बच्चों के लिए प्रेरणाः

आज मानस क्योंझर के बारबिल में सेंट मैरी स्कूल में कला शिक्षक हैं, जहां वे बच्चों को रचनात्मकता कला सीखाते हैं. उनके सहकर्मी क्षेत्रमोहन पात्रा कहते हैं, "मानस की तरह जिंदगी को पढ़ने वाला कम ही देखा. उनकी पेंटिंग्स में इंसानी भावनाएं इतनी सच्चाई से उभरती हैं कि बच्चे उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं." मानस न सिर्फ़ चित्रकार हैं, बल्कि एक मूर्तिकार भी हैं, जिनकी मूर्तियां दुबई में सम्मान पा चुकी हैं.

पुरस्कार लेते मानस. (@ManasKumarDas)

प्रतिभा रास्ता बनाती हैः

राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाना मानस के लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और हौसले का सबूत है. परिदा कहते हैं, "प्रतिभा अपना रास्ता खुद बनाती है. मानस ने साबित किया कि खमोशी भी सबसे जोरदार गूंज पैदा कर सकती है." मानस अपनी उंगलियों और आंखों के इशारों से मुस्कुराते हैं, मानो दुनिया को बता रहे हों कि सच्ची अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की जरूरत नहीं.

