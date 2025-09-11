ETV Bharat / bharat

सीपी राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे

नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ( ANI )

Published : September 11, 2025

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी. इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. राधाकृष्णन (67) ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया था. बता दें कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिए जाने की वजह से यह चुनाव कराया गया. उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद, राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ दिया था. राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए. उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले, वहीं रेड्डी 300 वोट मिले.