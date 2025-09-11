सीपी राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को पद की शपथ लेंगे.
Published : September 11, 2025 at 6:14 PM IST
नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी.
इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. राधाकृष्णन (67) ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया था.
बता दें कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिए जाने की वजह से यह चुनाव कराया गया. उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद, राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ दिया था. राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.
एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए. उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले, वहीं रेड्डी 300 वोट मिले.
राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि 781 सांसदों में से 767 ने अपने वोट डाले, जिससे 98.2 प्रतिशत मतदान हुआ. इनमें से 752 मत वैध और 15 अवैध थे, जिससे प्रथम वरीयता के मतों के लिए आवश्यक बहुमत घटकर 377 रह गया.
कागजों पर एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन का समर्थन किया. दिलचस्प बात यह है कि एनडीए उम्मीदवार को उम्मीद से 14 वोट अधिक मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस-वोटिंग की अटकलें तेज हो गईं.
परिणामों की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय विमर्श में सकारात्मक योगदान देंगे.
इसके अलावा, 13 सांसदों ने चुनाव में मतदान से परहेज किया. इनमें बीजू जनता दल (BJD) के सात सांसद, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के चार, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के एक सांसद और एक निर्दलीय सांसद शामिल हैं.
