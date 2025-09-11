ETV Bharat / bharat

सीपी राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे

नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को पद की शपथ लेंगे.

Newly elected Vice President CP Radhakrishnan
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी.

इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. राधाकृष्णन (67) ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया था.

बता दें कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिए जाने की वजह से यह चुनाव कराया गया. उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद, राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ दिया था. राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.

एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए. उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले, वहीं रेड्डी 300 वोट मिले.

राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि 781 सांसदों में से 767 ने अपने वोट डाले, जिससे 98.2 प्रतिशत मतदान हुआ. इनमें से 752 मत वैध और 15 अवैध थे, जिससे प्रथम वरीयता के मतों के लिए आवश्यक बहुमत घटकर 377 रह गया.

कागजों पर एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन का समर्थन किया. दिलचस्प बात यह है कि एनडीए उम्मीदवार को उम्मीद से 14 वोट अधिक मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस-वोटिंग की अटकलें तेज हो गईं.

परिणामों की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय विमर्श में सकारात्मक योगदान देंगे.

इसके अलावा, 13 सांसदों ने चुनाव में मतदान से परहेज किया. इनमें बीजू जनता दल (BJD) के सात सांसद, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के चार, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के एक सांसद और एक निर्दलीय सांसद शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे सीपी राधाकृष्णन, मिले 452 वोट, सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से दी मात

For All Latest Updates

TAGGED:

CP RADHAKRISHNANOATH NEW VICE PRESIDENTVICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.