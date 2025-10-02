ETV Bharat / bharat

दिल्ली में पीएम मोदी का कार्यक्रम रद्द, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया रावण दहन; जानिए क्या कहा ?

नई दिल्ली: राजधानी में आयोजित होने वाली रामलीलाएं देशभर में मशहूर हैं. खास तौर पर लालकिले के रामलीला मैदान पर आयोजित होने वाली रामलीलाएं. आज विजयादशमी के दिन बारिश के बावजूद भी सफलता पूर्वक रावण दहन किया गया. रावण दहन के लिए कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां लालकिला स्थिति रामलीलाओं में रावण दहन करने पहुंचीं.

लालकिला मैदान स्थित माधव दास पार्क में आयोजित होने वाली श्री धार्मिक लीला कमेटी में देश की राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू और पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं. राष्ट्रपति ने रावण का पुतला दहन किया. उन्होंने दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई का पर्व है. असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है. अच्छाई की विजय होने से मानवता फलती फूलती है. जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है. तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है. भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर इसी बात का प्रतीक है. इसके तहत भारत माता की रक्षा में सभी सेनानियों को तह दिल से नमन करते हैं.