दिल्ली में पीएम मोदी का कार्यक्रम रद्द, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया रावण दहन; जानिए क्या कहा ?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रावण का पुतला दहन किया. उन्होंने दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी.
Published : October 2, 2025 at 7:34 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में आयोजित होने वाली रामलीलाएं देशभर में मशहूर हैं. खास तौर पर लालकिले के रामलीला मैदान पर आयोजित होने वाली रामलीलाएं. आज विजयादशमी के दिन बारिश के बावजूद भी सफलता पूर्वक रावण दहन किया गया. रावण दहन के लिए कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां लालकिला स्थिति रामलीलाओं में रावण दहन करने पहुंचीं.
लालकिला मैदान स्थित माधव दास पार्क में आयोजित होने वाली श्री धार्मिक लीला कमेटी में देश की राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू और पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं. राष्ट्रपति ने रावण का पुतला दहन किया. उन्होंने दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई का पर्व है. असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है. अच्छाई की विजय होने से मानवता फलती फूलती है. जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है. तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है. भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर इसी बात का प्रतीक है. इसके तहत भारत माता की रक्षा में सभी सेनानियों को तह दिल से नमन करते हैं.
#WATCH | दिल्ली: श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित विजयादशमी उत्सव में रावण के पुतले का दहन हुआ। राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 2, 2025
इसके अलावा आज विजयदशमी के पावन पर्व पर झमझम बारिश के कारण नव श्री धार्मिक लीला कमेटी में रावण दहन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा. पूर्व योजना के मुताबिक आज रावण दहन के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी को भी पहुंचना था. लेकिन बारिश के कारण उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया. वहीं पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल जी ने भगवान श्रीराम का प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित विजयादशमी उत्सव में प्रतीकात्मक रूप से रावण के पुतले को जलाने के लिए तीर चलाया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 2, 2025
बारिश के बावजूद भी इस मौके पर भारी संख्या में मौजूद दर्शकगण इस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बने और लीला की सफलता पर कमेटी को बधाई दी.
