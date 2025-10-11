ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का उठाया लुत्फ, शेरों के झुंड की फोटो खींची

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गिर राष्ट्रीय उद्यान में फोटो खींचती हुईं ( ETV Bharat )

Published : October 11, 2025

जूनागढ़: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं. सासन के निकट भालचेल हेलीपैड पर वन एवं पर्यावरण मंत्री मुलुभाई बेरा सहित गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया. उन्होंने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया. अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया. सासन सफारी के दौरान तीन अलग-अलग जगहों पर पहली बार 21 शेरों को देखा. जंगल और गिर से प्रभावित होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शेर और चिंकारा को अपने कैमरे में कैद किया. पूरे गिर सफारी के दौरान जंगल के राजा शेर को उन्होंने तीन ज्यादा जगहों पर सड़क पर बैठे दिखा और जंगली जानवरों ने राष्ट्रपति के काफिले को रोका. राष्ट्रपति की गिर सफारी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई. राष्ट्रपति का गिर दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन दिवसीय गिर दौरे पर हैं. कल शाम राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों को गिर जंगल सफारी में पहली बार शेरों के कुनबे को देखने का अवसर मिला. शाम चार बजे राष्ट्रपति का काफिला सासन गिर जंगल सफारी के लिए रवाना हुआ. लगभग दो घंटे में राष्ट्रपति के परिवार ने जंगल में अलग-अलग जगहों पर लगभग 21 शेरों को देखा.