राष्ट्रपति मुर्मू ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का उठाया लुत्फ, शेरों के झुंड की फोटो खींची
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर आईं. इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया.
Published : October 11, 2025 at 11:25 AM IST
जूनागढ़: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं. सासन के निकट भालचेल हेलीपैड पर वन एवं पर्यावरण मंत्री मुलुभाई बेरा सहित गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया. उन्होंने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया.
अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया. सासन सफारी के दौरान तीन अलग-अलग जगहों पर पहली बार 21 शेरों को देखा. जंगल और गिर से प्रभावित होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शेर और चिंकारा को अपने कैमरे में कैद किया. पूरे गिर सफारी के दौरान जंगल के राजा शेर को उन्होंने तीन ज्यादा जगहों पर सड़क पर बैठे दिखा और जंगली जानवरों ने राष्ट्रपति के काफिले को रोका. राष्ट्रपति की गिर सफारी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई.
President Droupadi Murmu visited Gir National Park, the home of majestic Asiatic lion and, rich and diverse wildlife. Later, she also interacted with the local tribal people. The President said that the nature-friendly lifestyle of tribal community is a source of inspiration for… pic.twitter.com/8oxaoodk69— President of India (@rashtrapatibhvn) October 10, 2025
राष्ट्रपति का गिर दौरा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन दिवसीय गिर दौरे पर हैं. कल शाम राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों को गिर जंगल सफारी में पहली बार शेरों के कुनबे को देखने का अवसर मिला. शाम चार बजे राष्ट्रपति का काफिला सासन गिर जंगल सफारी के लिए रवाना हुआ. लगभग दो घंटे में राष्ट्रपति के परिवार ने जंगल में अलग-अलग जगहों पर लगभग 21 शेरों को देखा.
इसमें शेर अपनी प्राकृतिक गतिविधियाँ करते भी नजर आए. एक जगह शेरों का कुनबा भी दिखा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनका परिवार गिर के इस दौरे से बेहद उत्साहित नजर आए. पहली बार जंगल सफारी में शेरों को देखने आईं राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्य गिर के जंगल और वन्य जीवन से इतने प्रभावित हुए कि जंगल में दिख रहे शेरों और चिंकारा को कैमरे में कैद करते भी नजर आए.
जंगल के राजा ने सफारी में रोका राष्ट्रपति का काफिला
जंगल के राजा शेर ने शाही अंदाज में तीन अलग-अलग जगहों पर राष्ट्रपति के काफिले को रोका. सफारी रूट पर शेर चल रहे थे. राष्ट्रपति का काफिला भी उनके पीछे-पीछे चल रहा था. अचानक शेर सड़क पर आ गए और तभी राष्ट्रपति का काफिला रुककर जंगल के राजाओं को देखने लगे.
राष्ट्रपति के पूरे गिर सासन सफारी भ्रमण के दौरान, कहीं शेरों का परिवार पेड़ों पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं पूरा परिवार एक-दूसरे के साथ बैठकर अत्यंत भावुक भाव से जंगल में अपनी प्राकृतिक गतिविधियाँ करता हुआ दिखाई दिया. यह देखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनका परिवार अत्यंत प्रभावित हुए. राष्ट्रपति और उनका परिवार आम पर्यटकों की तरह, बिना किसी सुरक्षा के खुली जीप में सासन गिर सफारी पूरी करके सिंह सदन लौट आए.
