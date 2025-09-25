ETV Bharat / bharat

स्पेशल ट्रेन से मथुरा पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कड़ी सुरक्षा के बीच चलाई गई ट्रेन

प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन से मथुरा पहुंची राष्ट्रपति ( ETV Bharat )

Published : September 25, 2025 at 11:24 AM IST | Updated : September 25, 2025 at 12:12 PM IST

नई दिल्ली: प्रभु श्रीकृष्ण व राधा रानी के दर्शन करने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन से मथुरा के लिए निकलीं. दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति के लिए मथुरा तक ‘महाराजा एक्सप्रेस’ को प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया गया. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इसी विशेष ट्रेन से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर स्थित अपने पैतृक गांव गए थे. अब महाराजा एक्सप्रेस को प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन के रूप में इसलिए चलाया जाता है, क्योंकि पारंपरिक राष्ट्रपति सैलून (प्रेसीडेंट ट्विन कार) को अब विरासत के तौर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया है. प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन से सफर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार सुबह 8:10 बजे दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन से मथुरा के लिए रवाना हुईं. महाराजा एक्सप्रेस को प्रेसीडेंट स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया गया. इसमें कुल 18 कोच लगाए गए हैं. राष्ट्रपति के साथ भारी संख्या में सुरक्षा बल व उनके स्टाफ भी गए है. इतना ही नहीं प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन से आगे रेलवे ट्रैक के सुरक्षा जांच के लिए एडवांस पायलट का इंजन और एक कोच को चलाया गया. सुरक्षा जांच के बाद पीछे से प्रेसीडेंट स्पेशल ट्रेन चलाई गई. राष्ट्रपति आज ही शाम दर्शन करने के बाद इसी ट्रेन से दिल्ली वापस आ जाएंगी. बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2023 में भुवनेश्वर से अपने गृह नगर रायरंगपुर (ओडिशा) तक स्पेशल ट्रेन से सफर किया था. स्पेशल ट्रेन से मथुरा पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

