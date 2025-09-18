ETV Bharat / bharat

20 सितंबर को बिहार आ रहीं हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उद्योगपति मुकेश अंबानी का भी होगा आगमन

गया : बिहार के गयाजी में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना है. पितृपक्ष के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पितरों का पिंडदान करने गयाजी आ रही है. इस संबंध में उनके गयापाल पंडा को जानकारी दी गई है. वहीं, जिला प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 सितंबर को गया जी आएंगी. जानकारी के अनुसार 19 सितंबर को उद्योगपति मुकेश अंबानी भी गयाजी आ रहे हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गयाजी आएंगी : जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोक्ष भूमि गयाजी में पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड करेंगी. राष्ट्रपति के गयाजी आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है. महामहिम के आगमन को लेकर ट्रैफिक रूट जारी कर दिया गया है.

मुकेश अंबानी (ANI)

''राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पितरों के निमित पिंडदान का कर्मकांड करेंगी. तिथि के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. किंतु स्पष्ट है कि वह गयाजी अपने पितरों का पिंडदान करने आ रही है. देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी भी गयाजी आ रहे हैं. वह भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड करेंगे.''- शंभू लाल विट्ठल, अध्यक्ष, विष्णु पद प्रबंध कारिणी समिति, गया