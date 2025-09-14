आंध्र प्रदेश: मरीजों में मिला मेलियोइडोसिस जीवाणु, पानी में यूरेनियम अवशेष से बढ़ी चिंता
चेन्नई की प्रयोगशाला के परीक्षणों में आंध्र प्रदेश के तुराकापालेम गांव के जल स्रोतों में यूरेनियम अवशेष की पुष्टि से चिंता बढ़ गई है.
अमरावती: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तुराकापालेम गांव में दर्ज किए गए बुखार के 109 मामलों में से चार में बीमारी का कारण मेलियोइडोसिस (एक गंभीर जीवाणु संक्रमण) पाया गया है. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, एक मरीज की मौत हो गई है और कई अन्य का गुंटूर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
एक अन्य अध्ययन में, तुराकापालेम में स्वास्थ्य समस्याओं का एक और संभावित कारण जल प्रदूषण सामने आया. गांव से लिए गए पानी, मिट्टी और रक्त के नमूने चेन्नई एम्स और गुंटूर सरकारी सामान्य अस्पताल की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे. शनिवार को चेन्नई की प्रयोगशाला से प्राप्त परिणामों ने गांव के जल स्रोतों में यूरेनियम अवशेषों की मौजूदगी की पुष्टि की.
माना जा रहा है कि यह प्रदूषण आसपास के इलाके में खदानों के गड्ढों से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ग्रामीण अक्सर इसी पानी का इस्तेमाल करते थे. यूरेनियम के अलावा, स्ट्रोंटियम (strontium) और ई. कोलाई बैक्टीरिया ( E. coli bacteria) के अंश भी पाए गए. हालांकि पहले स्थानीय परीक्षणों में बैक्टीरिया का दूषण न्यूनतम पाया गया था, लेकिन चेन्नई के विश्लेषण में अलग निष्कर्ष सामने आए.
डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि पानी और भोजन के जरिये यूरेनियम का संपर्क बेहद खतरनाक है, जिससे किडनी, लिवर, फेफड़े, मस्तिष्क, हड्डियों और त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है. लंबे समय तक संपर्क में रहना जानलेवा भी हो सकता है.
मेडिकल जांच के निष्कर्ष
इस बीच, स्वास्थ्य अधिकारियों ने गांव में व्यापक मेडिकल जांच की. 2,018 वयस्कों में से 1,501 ने 42 प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण करवाए. परिणामों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आईं:
- 7% निवासियों में मधुमेह पाया गया
- 6% में किडनी से संबंधी समस्याएं पाई गईं
- 10% में यकृत संबंधी समस्याएं पाई गईं
- 59 लोगों में कोलेस्ट्रॉल संबंधी विकारों की पुष्टि हुई
- 48 निवासियों में एनीमिया पाया गया, जिनमें से दो-तिहाई महिलाएं थीं
आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव ने बीते शुक्रवार को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा हाल के महीनों में गांव में हुई मौतों के बारे में सरकार को तुरंत सूचित न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया, जिसमें विशेषज्ञ विश्लेषण, चिकित्सा टीमों की सिफारिशें और विस्तृत केस शीट शामिल हों.
मंत्री ने अधिकारियों को एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली डिजिटल निगरानी प्रणालियों को उन्नत करने का निर्देश दिया. अब इस प्रणाली को जिला और राज्य स्तर पर असामान्य मृत्यु दर में वृद्धि के लिए स्वचालित रूप से अलर्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी.
उन्होंने पड़ोसी गांव कोठारेड्डीपालेम में भी इसी तरह का स्वास्थ्य अध्ययन करने का आदेश दिया, जहां पारिस्थितिक और स्वास्थ्य स्थितियां समान हैं, ताकि आगे के प्रकोप को रोका जा सके. जन स्वास्थ्य निदेशक पद्मावती, गुंटूर जीजीएच अधीक्षक रमना, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुंदराचारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया.
क्या है मेलियोइडोसिस?
मेलियोइडोसिस बैक्टीरिया बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमैली के कारण होता है, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिट्टी और दूषित पानी में पाया जाता है. यह रोग मिट्टी या पानी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, खासकर कटने या घाव के माध्यम से, और भारी बारिश या बाढ़ के दौरान सांस के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है. इसके लक्षणों में बुखार और खांसी से लेकर गंभीर निमोनिया और सेप्टिसीमिया (Septicemia) तक शामिल हैं. अगर इलाज न किया जाए, तो यह संक्रमण जानलेवा हो सकता है. मधुमेह, गुर्दे की बीमारी या लिवर की समस्याओं जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.
