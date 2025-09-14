ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: मरीजों में मिला मेलियोइडोसिस जीवाणु, पानी में यूरेनियम अवशेष से बढ़ी चिंता

आंध्र प्रदेश: मरीजों में मिला मेलियोइडोसिस जीवाणु, पानी में यूरेनियम अवशेष से बढ़ी चिंता ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 2:46 PM IST 4 Min Read

अमरावती: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तुराकापालेम गांव में दर्ज किए गए बुखार के 109 मामलों में से चार में बीमारी का कारण मेलियोइडोसिस (एक गंभीर जीवाणु संक्रमण) पाया गया है. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, एक मरीज की मौत हो गई है और कई अन्य का गुंटूर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है. एक अन्य अध्ययन में, तुराकापालेम में स्वास्थ्य समस्याओं का एक और संभावित कारण जल प्रदूषण सामने आया. गांव से लिए गए पानी, मिट्टी और रक्त के नमूने चेन्नई एम्स और गुंटूर सरकारी सामान्य अस्पताल की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे. शनिवार को चेन्नई की प्रयोगशाला से प्राप्त परिणामों ने गांव के जल स्रोतों में यूरेनियम अवशेषों की मौजूदगी की पुष्टि की. माना जा रहा है कि यह प्रदूषण आसपास के इलाके में खदानों के गड्ढों से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ग्रामीण अक्सर इसी पानी का इस्तेमाल करते थे. यूरेनियम के अलावा, स्ट्रोंटियम (strontium) और ई. कोलाई बैक्टीरिया ( E. coli bacteria) के अंश भी पाए गए. हालांकि पहले स्थानीय परीक्षणों में बैक्टीरिया का दूषण न्यूनतम पाया गया था, लेकिन चेन्नई के विश्लेषण में अलग निष्कर्ष सामने आए. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि पानी और भोजन के जरिये यूरेनियम का संपर्क बेहद खतरनाक है, जिससे किडनी, लिवर, फेफड़े, मस्तिष्क, हड्डियों और त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है. लंबे समय तक संपर्क में रहना जानलेवा भी हो सकता है. मेडिकल जांच के निष्कर्ष

इस बीच, स्वास्थ्य अधिकारियों ने गांव में व्यापक मेडिकल जांच की. 2,018 वयस्कों में से 1,501 ने 42 प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण करवाए. परिणामों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आईं: