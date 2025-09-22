केएस शान हत्याकांड मामले में आरोपी को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया
हाई कोर्ट ने केएस शान की हत्या के पांच आरोपी आरएसएस कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत रद्द कर दी थी.
By Sumit Saxena
Published : September 22, 2025 at 9:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राज्य सचिव केएस शान की हत्या के मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.
हाई कोर्ट ने दिसंबर 2021 में केरल के अलप्पुझा जिले में तत्कालीन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राज्य सचिव केएस शान की हत्या के पांच आरोपी आरएसएस कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत रद्द कर दी थी.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि वह अपीलकर्ताओं को जमानत देने के लिए कई शर्तें लगा रही है ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने और प्रभावित करने की किसी भी संभावना को टाला जा सके.
यह अपराध कथित तौर पर राजनीतिक दुश्मनी के चलते अंजाम दिया गया था. निचली अदालत ने लगभग एक साल की हिरासत के बाद दिसंबर 2022 में पांचों आरोपियों, अभिमन्यु, अतुल, सानंद, विष्णु और धनीश को जमानत दे दी थी. राज्य सरकार की अपील पर दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने जमानत आदेश रद्द कर दिया.
बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता अलप्पुझा जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, सिवाय तब जब उनकी उपस्थिति मुकदमे के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, और वे अपने संबंधित पते के बारे में ट्रायल कोर्ट को सूचित करेंगे जहां वे उस समय के दौरान रहने का प्रस्ताव रखते हैं जब यह शर्त लागू रहती है.
बेंच ने कहा कि हर दूसरे दिन, अपीलकर्ता अपने प्रस्तावित ठहरने के स्थान के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. बेंच ने कहा, "यदि किसी विशेष दिन उन्हें निचली अदालत में उपस्थित रहना आवश्यक हो, तो ऐसी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है. अपीलकर्ता मुकदमे में देरी नहीं करेंगे और बिना किसी देरी के मुकदमे को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में निचली अदालत के साथ पूरा सहयोग करेंगे."
बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित या धमकाएंगे नहीं तथा उन्हें किसी भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह से जिरह स्थगित करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए. बेंच ने कहा कि सभी कथित चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य दर्ज होने के बाद अपीलकर्ता निचली अदालत के समक्ष उपरोक्त शर्त (ए) में संशोधन की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
राज्य द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई 30 मई, 2025 को निर्धारित सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी और उसके बाद से इसे विभिन्न तिथियों पर सूचीबद्ध किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आरोपपत्र के अनुसार, कुल 141 गवाहों से पूछताछ की जानी है. इनमें से कम से कम पांच गवाह ऐसे हैं जिन्होंने कथित तौर पर अपराध को देखा था. मुकदमे को पूरा होने में निश्चित रूप से समय लगेगा. यह ध्यान में रखते हुए कि जमानत मिलने के बाद से अपीलकर्ता किसी भी समान या अन्य अपराध में शामिल नहीं रहे हैं, हम स्वतंत्रता में कटौती के बजाय उसे सीमित करने के पक्ष में हैं."
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्च के फैसले को रद्द करने का फैसला किया. साथ ही कहा कि अपीलकर्ताओं की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है और यह कुछ कठोर शर्तों के अधीन है.
बेंच ने कहा कि जमानत रद्द करने या निरस्त करने का उद्देश्य निस्संदेह मुकदमे की निष्पक्षता बनाए रखना है. साथ ही इसका प्रमुख उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और जघन्य या गंभीर अपराध के आरोपी और गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को रिहा होने से रोककर सामाजिक हितों की रक्षा करना है.
बेंच ने कहा, "वास्तव में, यदि ऐसे अभियुक्त गवाहों की गवाही में हस्तक्षेप करने की संभावना रखते हैं, तो अदालतों द्वारा अभियुक्तों को वापस हिरासत में लेने का आदेश देना उचित हो सकता है. हालांकि, साथ ही, न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर द्वारा प्रतिपादित जमानत न्यायशास्त्र के स्वर्णिम नियम, 'जमानत नियम है और जेल अपवाद', की अनदेखी नहीं की जा सकती."
बेंच ने कहा कि अपीलकर्ताओं को बिना किसी बेहतर कारण के हिरासत में वापस लेना, केवल इसलिए कि सत्र न्यायालय को जमानत देने पर कोई आपत्ति उठाने में सरकारी वकील की चूक से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह नहीं पैदा करना चाहिए, खासकर तब जब इस अंतराल में दो साल बीत चुके हों.
सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त एक साल की हिरासत में रह चुके थे, और हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले वे लगभग दो साल तक जमानत पर बाहर थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने संबंधी चिंताओं का समाधान कड़ी शर्तें लगाकर किया जा सकता है.
राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट में कहा कि अभियुक्तों के कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यह कहना पर्याप्त है कि इस तरह के पूर्ववृत्त अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं बन सकते.
