ETV Bharat

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में बारिश से राहत; कोलकाता और चेन्नई में तूफान का खतरा - WEATHER UPDATE

बेंगलुरु में सोमवार 12 मई को बारिश के बीच रोड पार करती महिला. ( PTI )

Published : May 14, 2025 at 1:42 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:08 PM IST

नई दिल्ली: देश भर के विभिन्न शहरों में इस सप्ताह के मौसम में विविधता देखने को मिल रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हल्की बारिश से लेकर मध्यम बारिश, आसमान में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और उच्च आर्द्रता का अनुमान लगाया है. रात भर हुई बारिश के कारण दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में सुबहें सुखद रूप से ठंडी रहीं, लेकिन दक्षिण बंगाल और चेन्नई के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक उच्च आर्द्रता, छिटपुट बारिश और लू चलने की संभावना है. दिल्ली में बारिश से राहतः 14 मई की सुबह दिल्लीवासियों के लिए सुहावनी और हवादार रही. बुधवार के लिए आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी. अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री और न्यूनतम 24-26 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. पूरे दिन सतही हवाएं 15-25 किमी प्रति घंटे की गति से चलती रहेंगी, कभी-कभी हवा की गति 35 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. दिल्ली में बारिश के दौरान सड़क पर जाते लोग. (PTI) मौसम एजेंसी ने संकेत दिया है कि 16 मई को आंधी-तूफान और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि पूरे क्षेत्र में शुष्क मौसम बने रहने की उम्मीद है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार सुबह 118 पर पहुंच गई और यह मध्यम श्रेणी में रही, जबकि पिछले दिन यह 137 थी. एनसीआर के पड़ोसी शहरों गुरुग्राम (एक्यूआई 126), नोएडा (116), ग्रेटर नोएडा (139) और गाजियाबाद (114) में भी वायु गुणवत्ता स्तर में काफी सुधार देखा गया. मुंबई में नमी कम नहीं हुईः मुंबई में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है. शहर के कुछ हिस्सों में कभी-कभार बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन नमी का स्तर काफी अधिक बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 14 मई को अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान लगाया है. पारा नीचे नहीं आया है और न ही भारी नमी के कारण असुविधा हुई है. मुंबई में 13 मई से 15 मई तक लगातार बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 26 और 34 डिग्री रहेगा. मौसम विज्ञानियों ने बताया कि बारिश रुक-रुक कर होने की उम्मीद है और इससे मुंबई में प्री-मॉनसून की चिपचिपी परिस्थितियों से बहुत राहत नहीं मिलेगी. बेंगलुरू में येलो अलर्टः बुधवार को दिन भर बेंगलुरू में मौसम सुहाना रहने के कारण रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शहर में आज सुबह 5:55 बजे बादल छाए रहने के बीच सूर्योदय हुआ और पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है. कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) ने एक्स पर बताया कि 15 मई तक गरज के साथ व्यापक बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. तूफानी गतिविधि के दौरान सतह पर 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की उम्मीद है. कोलकाता में रविवार, 11 मई को एक टैक्सी ड्राइवर अपने सिर पर ठंडा पानी डालता हुआ. (PTI)

कोलकात में तूफान की आशंकाः दक्षिण बंगाल के कोलकाता और आसपास के जिलों में संभावित गरज और बिजली गिरने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है. अलीपुर मौसम कार्यालय ने संकेत दिया है कि इस सप्ताह छिटपुट बारिश तो होगी, लेकिन इससे मौजूदा गर्म और उमस भरे मौसम से लंबे समय तक राहत मिलने की संभावना नहीं है. 14 मई को शहर का आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहे. आईएमडी को उम्मीद है कि गुरुवार से गरज के साथ बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी, खास तौर पर पुरुलिया, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और दोनों 24 परगना जैसे जिलों में। इन तूफानों के दौरान हवा की गति 30-40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वीरभूम, नदिया और बर्दवान के कुछ हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार को कालबैसाखी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हवा की गति 60-70 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है. उत्तर बंगाल सप्ताहांत में भारी से बहुत भारी बारिश की तैयारी कर रहा है. कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में 200 मिमी तक वर्षा हो सकती है, जबकि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भी लगातार गरज के साथ बारिश होगी. हालांकि मालदा और दिनाजपुर जैसे क्षेत्र गर्म और आर्द्र हैं, लेकिन अभी तक हीटवेव की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. चेन्नई में बारिश की उम्मीदः 14 मई को सुबह 5:44 बजे चेन्नई में मौसम गर्म और उमस भरा रहा और मौसम हल्के बादलों से ढका रहा. शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) का अनुमान है कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण के कारण तमिलनाडु के कम से कम पांच जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है. शहर में आर्द्रता 78% के आसपास रहने की उम्मीद है, तथा हवा की गति लगभग 18 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है. हालांकि 17 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश की संभावना है, लेकिन शहर में आर्द्रता में कोई खास कमी नहीं देखी जा सकती है. 14 मई को चेन्नई में AQI 93 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में रहा. चक्रवात पर नजर: मौसम विज्ञानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में विकसित हो रहे मौसमी सिस्टम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. प्रारंभिक मॉडल 23 मई से 28 मई के बीच संभावित चक्रवात के निर्माण का संकेत दे रहे हैं, जिसका नाम संभवतः 'शक्ति' रखा जाएगा. हालांकि आईएमडी ने अभी तक चक्रवात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन उसने संकेत दिया है कि इस तरह की प्रणाली आमतौर पर भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश और तूफानी गतिविधियों को बढ़ाती है. आगरा में मंगलवार, 13 मई को ताजमहल के पीछे मंदिर का पुजारी श्रद्धालुओं को चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए पानी पिलाता हुआ. (PTI) जैसे-जैसे हम मई के मध्य में पहुंच रहे हैं, भारत के विविध क्षेत्रों में प्री-मानसून बदलाव जारी हैं. अगले कुछ दिनों का संक्षिप्त विवरण: दिल्ली: 16 मई को बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई: आसमान में बादल छाए रहेंगे, 15 मई तक बारिश होगी. उमस से राहत नहीं मिलेगी. बेंगलुरु: हल्की से मध्यम बारिश, येलो अलर्ट जारी. कोलकाता: छिटपुट गरज के साथ छींटे और उच्च आर्द्रता, काल बैसाखी की संभावना. चेन्नई: संभावित बारिश के साथ उमस. पश्चिम बंगाल: उत्तर बंगाल में भारी बारिश की संभावना. दक्षिण बंगाल में तूफान के बावजूद कई जिलों में लू चलेगी. आईएमडी एडवाइजरीः आईएमडी ने निवासियों से, खास तौर पर तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों में, भारी बारिश और गरज के दौरान घर के अंदर रहने का आग्रह किया है. बिजली, तेज़ हवाएं और अचानक मौसम में बदलाव जोखिम पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर दोपहर और शाम के समय. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बाहर जाने से पहले दैनिक अपडेट और अलर्ट देखें. इसे भी पढ़ेंः अंडमान सागर में समय से पहले मानसून की दस्तक, भारत में अच्छी बारिश का संकेत

Last Updated : May 14, 2025 at 2:08 PM IST