ETV Bharat / bharat

'बंगाल की खोई हुई 'सोनार बांग्ला' की गरिमा...' , कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने दुर्गा से प्रार्थना की

गृहमंत्री ने कहा कि बंगाल एक बार फिर सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बने और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का सपना साकार हो. उन्होंने कहा, "मैंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद एक ऐसी सरकार बने जो राज्य को 'सोनार बांग्ला' बना सके,"

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित संतोष मित्रा स्क्वायर में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया. इस दौरान शाह ने कहा कि उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद एक नई सरकार बने जो राज्य के खोए हुए ‘सोनार बांग्ला’ गौरव को बहाल करे.

अमित शाह ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दीं

उत्तर कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर सर्बोजनिन दुर्गोत्सव समिति के पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर शाह ने कहा, "मैं बंगाल और देश के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देता हूं." इस बीच गृह मंत्री ने राज्य में हाल ही में हुई बारिश से संबंधित घटनाओं में हुई मौतों पर भी शोक व्यक्त किया.

बारिश के बाद 11 लोगों की मौत

शाह ने कहा, "मैं बंगाल में बारिश से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं." बता दें कि 23 सितंबर को महानगर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई.

गुरुवार को कोलकात पहुंचे अमित शाह

गौरतलब है कि शाह गुरुवार रात कोलकाता पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर राज्य के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता राहुल सिन्हा ने उनका स्वागत किया. बता दें कि बंगाल पहुंते अमित शाह दक्षिण कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. बाद में वह साल्ट लेक स्थित पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में भाजपा समर्थित पश्चिम बंग संस्कृति मंच के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे.

यह भी पढ़ें- आज बिहार आ रहे भाजपा के चाणक्य अमित शाह, 10 हजार नेताओं को देंगे जीत का मंत्र