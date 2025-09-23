ETV Bharat / bharat

अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप के बाद JDU में बवाल, क्या देना पड़ेगा इस्तीफा?

जदयू में बवाल: प्रशांत किशोर के इस आरोप के बाद जदयू में बवाल मच गया है. जदयू मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नीरज कुमार साफ कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे तो उनसे भी जवाब मांगा गया था. जवाब नहीं देने पर क्या हुआ था, ये पूरे देश की जनता को पता है. अशोक चौधरी को भी जवाब देना चाहिए.

पीके ने अशोक चौधरी से मांगा जवाब: पीके के अनुसार कुल 200 करोड़ की जमीन इनके रिश्तेदार और ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गयी है. प्रशांत किशोर ने अशोर चौधरी से जवाब मांगा कि आपका ट्रस्ट से क्या संबंध है? अगर नहीं है तो फिर दिवगंत आईपीएस कुणाल किशोर की पत्नी और अशोक चौधरी की पत्नी के खाते में रुपये ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं.

'200 करोड़ की संपत्ति खरीदी': प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी पिछले 2 साल में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अपनी पत्नी, बेटी, समधन, उनसे जुड़ा एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी. पीके ने बताया कि शांभवी चौधरी की सगाई और शादी के बीच में पटना में 38 करोड़ रुपये की जमीन पटना में खरीदी गयी है.

'34 लाख के बदले मात्र 10 लाख': दरअसल, पीए ने शांभवी को 34 लाख में जमीन बेच दी, लेकिन उनके खाते में 20 फरवरी 2021 को मात्र 10 लाख रुपया गया. जब इनकम टैक्स ने नोटिस दिया तो 4 साल के बाद 27 अप्रैल 2025 को पीए को फिर 25 लाख रुपया दिया गया. तब तक शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद बन चुकी थी.

PA के नाम पर जमीन': पीके ने अशोक चौधरी के एक पूर्व PA योगेंद्र दत्त का नाम लिया. कहा कि अशोक चौधरी ने 2019 में अपने पीए के नाम पर 34 लाख रुपये में एक एकड़ 23 कट्ठा जमीन खरीदी. 2 साल बाद पीए ने अशोक चौधरी की बेटी वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी के नाम ट्रांसफर कर दिया.

बेनामी प्रोपर्टी खरीदने के आरोप: दरअसल, 19 सितंबर को एक प्रेस कांफ्रेस में प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. पीके ने अशोक चौधरी को भ्रष्टतम नेता बताया, इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार का दाहिना हाथ भी बताया. कहा कि अशोक चौधरी बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिए. अब तक सुनते थे कि लालूजी बेनामी प्रोपर्टी खरीदते थे, लेकिन अब अशोक चौधरी बेनामी प्रोपर्टी खरीद रहे हैं.

पटना: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है. प्रशांत किशोर का दावा है कि पिछले दो सालों में अशोक चौधरी और उनके परिवार ने करीब 200 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. इस आरोप ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है. जदयू की ओर से अशोक चौधरी से जवाब मांगा जा रहा है.

'मानस पिता के छवि को धूमिल': नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद जदयू के मंत्रियों पर अब तक कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन प्रशांत किशोर के आरोप की सच्चाई क्या है, मैं नहीं जानता. जिस मंत्री पर आरोप लगे वे नीतीश कुमार को मानस पिता कहते हैं. कैसा मानस पुत्र हैं, जिनके पिता के साख पर हमला हो रहा है और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा.

"यह राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक अपराध है. आर्थिक अपराध के जो आरोप लगे हैं, उसपर मीडिया के सामने आकर अशोक चौधरी को जवाब दें. आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा." -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार (ETV Bharat)

नीतीश कुमार की छवि साफ: जदयू प्रवक्ता निहोरा यादव भी अपनी पार्टी के साथ खड़े नजर आए. निहोरा ने बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार की साफ छवि के कारण ही वे पार्टी से जुड़े. जब ईमानदारी और छवि पर चोट लगाने का काम हो रहा है तो पीड़ा होगी. निहोरा यादव का इशारा अशोक चौधरी की तरफ है. निहोरा भी मानते हैं कि अशोक चौधरी को आरोपों का जवाब देना चाहिए.

राजद ने क्या कहा?: पार्टी की ओर से जवाब मांगे जाने पर अव विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि जिस प्रकार से गंभीर आरोप मंत्रियों पर लगे हैं, उन्हें ऊपर से संरक्षण मिल रहा है. यदि संरक्षण नहीं मिलता तो नेतृत्व के द्वारा उन्हें हटा दिया गया रहता. अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी मान लिया है कि अशोक चौधरी ने गड़बड़ी की है.

"नीतीश कुमार के मंत्री मंगल पांडे और अशोक चौधरी दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इस मामले में बीजेपी और जदयू चुप्पी साधी हुई है. हालांकि नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को जवाब देने के लिए कहा है. नीरज कुमार ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के स्वच्छ छवि पर अशोक चौधरी डेंट लगा रहे हैं. नीरज कुमार के बयान से साफ हो गया कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचारी मंत्री संरक्षित हो रहे हैं." -एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद

राजद प्रवक्ता एजाज अहमद (ETV Bharat)

क्या कार्रवाई होगी?: आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार में तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में तेजस्वी को जवाब देने के लिए कहा था. जदयू के अनुसार जवाब नहीं देने के कारण सरकार गिर गयी थी. नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी. ऐसे में सवाल उठता है कि अशोक चौधरी जवाब नहीं देते हैं तो उनपर क्या कार्रवाई होगी.

कई मंत्री से नीतीश ले चुके हैं इस्तीफा: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि यह बवाल और बढ़ेगा. नीतीश कुमार की छवि का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है. मंत्रियों पर आरोप लगने के बाद नीतीश कुमार आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं. केवल जदयू के ही नहीं, सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी इस्तीफा लेते रहे हैं.

जीतन राम मांझी दे चुके हैं इस्तीफा: पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब मंत्री थे, तब उनसे भी आरोप लगने पर इस्तीफा लिया गया था. बीजेपी मंत्री रामाधार सिंह, जदयू के मंत्री मेवा लाल चौधरी, आरएन सिंह, अवधेश कुशवाहा भी इस्तीफा ले लिया.

अशोक चौधरी (ETV Bharat GFX)

"महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव से आरोप लगने पर सफाई मांगा गया था. जब तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया तो सरकार ही गिर गई. अशोक चौधरी के लिए राहत की बात इतनी ही है कि अभी तक वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जदयू मुख्य प्रवक्ता के बयान के बाद अशोक चौधरी की परेशानी बढ़ने वाली है." -सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

पीके ने बिंदूवार मांगा जवाब: पार्टी की ओर से सफाई मांगने और विपक्ष के हमला के बाद प्रशांत किशोर ने एक और बयान दिया. पीके ने कहा कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देकर अशोक चौधरी से सफाई देने के लिए कहा है. अशोक चौधरी को बिंदुवार सफाई दे देना चाहिए. पीके ने यह भी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें.

विवादों में रहे हैं अशोक चौधरी: अशोक चौधरी हमेशा विवादों में रहे हैं. पार्टी के नेताओं के साथ भी विवाद किसी से छिपा नहीं है. लोकसभा चुनाव के दौरान ललन सिंह से विवाद हुआ था. बरबीघा के विधायक सुदर्शन से अशोक चौधरी का विवाद भी छिपा नहीं है.

ललन सिंह के साथ अशोक चौधरी (ETV Bharat)

क्या मंत्रीमंडल में रहेंगे अशोक चौधरी?: अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी होने की बात कही जाती है. इसके कारण उन पर यह आरोप भी लगता है कि उसका लाभ उठाते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के गंभीर आरोप के बाद अब पार्टी के नेताओं के तरफ से ही उन पर उंगली उठाए जा रहा है. ऐसे तो फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे लेकिन जिस प्रकार से जदयू नेताओं के तेवर दिख रहे हैं, अशोक चौधरी के लिए मंत्रिमंडल में बने रहना आसान नहीं होगा.

