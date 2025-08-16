पटना: बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है. प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने 2025 की लड़ाई को संघर्षपूर्ण बना दिया है. पीके पहले तो तेजस्वी यादव पर हमलावर थे लेकिन अब उन्होंने बीजेपी नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है. वहीं सामाजिक समीकरण पर भी काम कर रहे हैं. जिस तरह से वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्लान बना रहे हैं, उससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है.

माय समीकरण पर प्रशांत की नजर: प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है. 17.7 प्रतिशत मुस्लिम वोट को साथ लाने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आबादी के अनुपात में टिकट देंगे. पटना स्थित हज भवन में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक कर उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को धरातल पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है. पीके ने 'बिहार बदलाव' कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जन सुराज से जोड़ने के लिए पटकथा भी लिख दी है.

अल्पसंख्यक समुदाय को 40 टिकट: इस दौरान प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यक समुदाय टिकट की चिंता ना करें. विधानसभा चुनाव में हर हाल में 40 विधानसभा टिकट देंगे. उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं.

महागठबंधन पर लगाया ठगी का आरोप: प्रशांत किशोर ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की. महागठबंधन के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वह पहले से घोषित कर दें कि कौन-कौन सी सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे? पीके ने कहा कि अगर महागठबंधन बता दे तो उन सीटों पर जन सुराज पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारेगी.

तेजस्वी को दी चुनौती: प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे मालूम है कि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह सिर्फ मुसलमान को बेवकूफ बनाकर वोट लेना जानते हैं. आरजेडी मुसलमानों को वहीं टिकट देती है, जहां उनका वोट 20 हजार से 30000 होता है. जहां भी उनका वोट 60000 से ऊपर होता है, वहां मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है. यह बात अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग समझ चुके हैं.

एडवर्स गियर लगाने की तैयारी में प्रशांत: असल में प्रशांत किशोर को महागठबंधन के लोग बीजेपी की 'B टीम' बताते थे लेकिन प्रशांत ने जब से बिहार बीजेपी के नेताओं को टारगेट करना शुरू किया है, तब से बीजेपी खेमे में बेचैनी छा गई है. पीके ने इशारों-इशारों में कहा कि जब मैं भाजपा पर हमला बोल रहा था, तब महागठबंधन के लोग खुश हो रहे थे. उन्हें लग रहा था कि प्रशांत किशोर भाजपा का वोट काटेंगे लेकिन महागठबंधन के लोग मुगालते में ना रहें क्योंकि अब मैं एडवांस्ड गियर लगाने की तैयारी में हूं.

"हम केवल एक समीकरण में विश्वास करते हैं और वह है विचारधारा आधारित समीकरण. इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं. जन सुराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूला नहीं है, जन सुराज का फॉर्मूला यह है कि सभी हिंदू जो विचारधारा के आधार पर गांधी, जयप्रकाश, बाबा साहेब अंबेडकर, लोहिया को मानते हैं, उन्हें मुसलमानों के साथ एक सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो हम भाजपा को बुरी तरह हरा देंगे."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

प्रशांत किशोर पर मुसलमानों को भरोसा: कार्यक्रम में शामिल होने आए अल्पसंख्यक समुदाय के नेता अनवर उल हक ने कहा कि उन्हें प्रशांत किशोर के अंदर महात्मा गांधी की छवि दिखती है. जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार के अंदर पिछले कुछ सालों से कम कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वह बिहार में बदलाव लाने के लिए कृत संकल्पित हैं.

"हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं और प्रशांत किशोर ने हमें भरोसा भी दिलाया है. हमें यकीन है कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव ला सकते हैं."- अनवर उल हक, नेता, जन सुराज पार्टी

पूर्व डीआईजी भी जन सुराज से जुड़े: वहीं, पूर्व डीआईजी शहाब अख्तर ने कहा कि हम लोग पिछले 30 साल के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े लेकिन दोनों दलों ने मोनोपोली बना लिया और हमारे हित की बात नहीं हुई. जिस वजह से मुसलमान हाशिये पर चले गए. लिहाजा अब हमलोग प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे.

"प्रशांत किशोर मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं. हमारा भरोसा प्रशांत किशोर में है और इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मजबूती से जन सुराज के साथ खड़े होंगे."- शहाब अख्तर, पूर्व डीआईजी

विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की स्थिति: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे. इसमें सबसे अधिक 8 विधायक आरजेडी के हैं. एआईएमआईएम के 5 और कांग्रेस के 4 मुस्लिम विधायक जीते. वहीं सीपीआई माले और बीएसपी के एक-एक विधायक बने.

2020 में एआईएमआईएम ने की सेंधमारी: पिछले 35 सालों में 2010 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो हर चुनाव में लालू यादव और कांग्रेस को ही मुस्लिम समाज का साथ मिलता रहा है. हालांकि पिछले चुनाव में सीमांचल में एआईएमआईएम ने बड़ी सेंधमारी की थी. 2020 में महागठबंधन को 77% और एनडीए को 12 प्रतिशत, जबकि एआईएमआईएम को 11 फीसदी वोट मिला था.

मुस्लिम मतदाता किसके साथ?: बिहार में आजादी के बाद लंबे समय तक मुसलमान कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहे हैं. 1971 के बाद से बिखराव शुरू होने लगा और जेपी आंदोलन के कारण कांग्रेस से दूर हो गए. हालांकि 1980 में फिर से कांग्रेस की तरफ लौट गए. भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस से मोहभंग हुआ और 90 के दशक में लालू यादव के साथ चले गए. तब से आरजेडी और उसके गठबंधन को ही मुसलमानों का वोट मिलता रहा है.

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि प्रशांत किशोर दो मोर्चे पर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं. राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंधमारी की उनकी कोशिश है. प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है, वैसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय का रुख उनकी ओर होता दिख रहा है.

"प्रशांत किशोर बीजेपी से भी लड़ाई के मूड में हैं और महागठबंधन के वोट बैंक में भी सेंधमारी की रणनीति बना पर काम कर रहे हैं. दोनों मोर्चे पर लड़ाई लड़कर प्रशांत किशोर राजनीति में तीसरी शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि कितने कामयाब होंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

