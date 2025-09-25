ETV Bharat / bharat

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

हिंदू-मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की खास रणनीति बनाई है. आरजेडी से 'गुप्त गठबंधन' की भी कोशिश है. पढ़ें रिपोर्ट..

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 8:50 PM IST

आदित्य कुमार झा की रिपोर्ट:

पटना: बिहार की सियासत हमेशा से जातीय और साम्प्रदायिक समीकरणों पर टिकी रही है. कभी MY समीकरण ने आरजेडी को सत्ता दिलाई तो कभी अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया. अब इसी समीकरण की राजनीति के बीच चुनावी पिच पर उतर चुके प्रशांत किशोर ने नया कार्ड खेला है. उन्होंने 60-40 के फॉर्मूले के तहत ऐसी रणनीति बनाई है, जो अन्य दलों का खेल बिगाड़ सकती है.

पीके का 60% वाला दांव: प्रशांत किशोर का दावा है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं, उनका साथ चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान यानी कुल 60 फीसदी आबादी हमारे साथ खड़े हो जाएं तो जन सुराज पार्टी की जीत तय है.

प्रशांत किशोर का बिहार प्लान (ETV Bharat)

पीके का नया दांव: प्रशांत किशोर ने अब आरजेडी को यह ऑफर दिया है कि जहां भी आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेगा, वहां जन सुराज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेगी. हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त भी रखी है. उन्होंने कहा कि जहां जन सुराज मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करे, वहां आरजेडी को भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करना होगा. पीके के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

Prashant Kishor
मुस्लिम नेताओं के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"जन सुराज अपनी ओर से ये घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो (आरजेडी) मुसलमानों को टिकट देंगे, वहां पर जन सुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा. वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन सुराज मुसलमान लड़ाएगा, वहां पर वो भी मुसलमान नहीं लड़ाएंगे."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में MY समीकरण: बिहार में 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम और यादव को एकजुट कर सत्ता हासिल की. 1990 से शुरू हुआ यह समीकरण आरजेडी के साथ आज भी मजबूती के साथ जुड़ा है. आज भी उनकी पार्टी का जनाधार इसी समीकरण पर निर्भर है. हालांकि तेजस्वी यादव इसे विस्तार देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक बहुत कुछ बदलाव होता नहीं दिख रहा है.

BIHAR ELECTION 2025
लालू यादव और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

नीतीश कुमार का EBC और महिला समीकरण: 2005 में बिहार की राजनीति में बदलाव का दौर आया. लव कुश के साथ-साथ अति पिछड़ा वोटबैंक के सहारे नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए. नीतीश ने अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और महिलाओं को विशेष योजनाओं के जरिए साधा और सत्ता पर काबिज हैं.

BIHAR ELECTION 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

'बीजेपी की B टीम हैं PK': प्रशांत किशोर के ऑफर पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि प्रशांत किशोर असल में बीजेपी की B टीम हैं, ये बात खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वीकार कर लिया है. वे कहते हैं कि प्रशांत किशोर एक नया परसेप्शन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बिहार के मुसलमानों को उनकी हकीकत मालूम है.

"प्रशांत किशोर किस मकसद से बिहार में पार्टी चल रहे हैं वह बिहार के लोग भली भांति जानते हैं. प्रशांत किशोर कभी भी मुसलमान के हमदर्द नहीं हो सकते, क्योंकि सबों को पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में प्रशांत किशोर ने पूरा मेहनत किया था. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब उनको लगने लगा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है तो उन्होंने मोदी के लिए फिर से बैटिंग करना शुरू कर दिया."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

'जंगलराज की तैयारी में PK': प्रशांत किशोर के नए राजनीतिक फार्मूले पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कि वह बिहार की राजनीति में एक बहेलिया के रूप में आए हैं. अब उनका राजनीतिक मोटिव धीरे-धीरे साफ हो रहा है. वह बिहार को फिर से जंगल राज के काले चक्र में फिर से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं.

"पीके के राजनीति का नया प्रोजेक्ट फिर से बिहार में लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के जंगल राज को फिर से स्थापित कर देना का है. प्रशांत किशोर से जब पूछा जाता है कि आपको फंडिंग कहां से आती है तो इस पर वह कुछ नहीं बोलते. अब प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत किशोर को वह लोग फंडिंग दे रहे हैं, जो बिहार को राजनीतिक रूप से अस्थिर करना चाहते हैं."- कुंतल कृष्णा, प्रवक्ता, बीजेपी

Prashant Kishor
प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

'नीतीश पर बिहार के लोगों का भरोसा': वहीं, जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जिस तरह मुसलमानों को लेकर बयान दिया है, उससे उनकी मंशा साफ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद ही मुस्लिम समाज का सर्वांगीण विकास हुआ. इसीलिए अब बिहार का अल्पसंख्यक समाज एनडीए और नीतीश कुमार के साथ खड़ा है.

"प्रशांत किशोर को कभी भी अल्पसंख्यक समाज समर्थन नहीं देगा, क्योंकि बिहार के अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो गए हैं. नीतीश कुमार से पहले सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे हुए थे. मुस्लिम समाज को डर दिखाकर उनका वोट लिया गया लेकिन आज जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्य हुए हैं, उस वजह से अल्पसंख्यक समाज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है."- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जेडीयू

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि प्रशांत किशोर का फोकस 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पर शुरू से रहा है. इसके अलावे अति पिछड़ा वोट बैंक को आबादी के हिसाब से टिकट देने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं. उनके इस समीकरण को देखा जाए तो लगभग 40 मुस्लिम कैंडिडेट और 70 अति पिछड़ा उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से खड़ा करेंगे. अब असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब वह आरजेडी को मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर ऑफर दे रहे हैं.

कितना असरदार होगा ये दांव?: अरुण पांडेय कहते हैं कि प्रशांत किशोर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आबादी के हिसाब से 40 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे. इस हिसाब से उन्होंने 40 सीट का सौदा आरजेडी से करने की कोशिश की है. इसके अलावा बिहार 70 सीटों पर अति पिछड़ा उम्मीदवार खड़ा करके प्रशांत किशोर 110 सीट को लेकर राजनीति कर रहे हैं.

Prashant Kishor
जन सुराज के नेताओं के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"बिहार की राजनीति में मुस्लिम को अपने साथ लाने की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी के बाद प्रशांत किशोर भी करने लगे हैं. कुछ दिन पहले ओवैसी ने भी आरजेडी को ऑफर दिया था कि 6 सीट उनको दिया जाए. अब प्रशांत 40 सीट का सौदा आरजेडी से करने की कोशिश कर रहे हैं."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

'पीके का सबसे बड़ा दांव मुसलमानों पर': वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि 'हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, बल्कि उनका साथ चाहिए', प्रशांत किशोर का यह बयान संकेत देता है कि वे मुसलमानों को केवल चुनावी वोटर नहीं, बल्कि साझा राजनीतिक भागीदारी के रूप में पेश करना चाहते हैं. अब तक मुसलमानों का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ जुड़ा रहा है. पीके की चुनौती होगी कि मुसलमानों को यह भरोसा दिलाएं कि जन सुराज उनके लिए सुरक्षित विकल्प है. इसलिए उन्होंने अब 40% हिंदू + 20% मुसलमान का नया समीकरण सामने रखा है.

Prashant Kishor
सभा के दौरान प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर एक तीर से दो निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं. मुस्लिम कार्ड खेलकर वह राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने राजद को एक दूसरे के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ नहीं उतारने का ऑफर दिया है. अति पिछड़ा कार्ड खेलकर नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में भी सेंध लगाने का पीके पूरी तैयारी कर रहे हैं."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

पीके के प्लान से क्या बदलेगा?: जानकार बताते हैं कि अगर पीके का फॉर्मूला आंशिक रूप से भी सफल होता है तो इसका असर तीन स्तर पर दिख सकता है. आरजेडी कमजोर हो सकता है, क्योंकि मुसलमान वोट का एक हिस्सा खिसक सकता है. जेडीयू और बीजेपी का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि अति पिछड़े और दलितों में सेंध लग सकती है. वहीं तीसरी ताकत के रूप में जन सुराज उभरेगा, जो गठबंधन की राजनीति को नया मोड़ देगा.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्या कास्ट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं PK?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय कहते हैं कि विकास की बात करते-करते प्रशांत किशोर भी अब जाति और धर्म की बात करने लगे हैं. मुसलमान वोट बैंक की मदद से ही आरजेडी 15 वर्षों तक सत्ता में रहा. इसीलिए प्रशांत चाह रहे हैं कि जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो, वहां वह सिंगल कैंडिडेट रहे और दूसरा कोई उसके खिलाफ चुनाव न लड़े. बीजेपी को घेरने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा भी कि जब तक वोटो का भी खराब नहीं रोका जाएगा, तब तक बीजेपी को राजनीतिक रूप से मात नहीं दी जा सकती. इससे फिर से बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है.

Prashant Kishor
नेताओं के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"बीजेपी को घेरने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा भी कि जब तक वोटो का भी खराब नहीं रोका जाएगा, तब तक बीजेपी को राजनीतिक रूप से मात नहीं दी जा सकती. फिर से बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है. प्रशांत किशोर की इस राजनीति से मेरी असहमति है. मेरा मानना है कि इस तरीके के ध्रुवीकरण से कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है. आखिरकार चुनाव मुद्दों के आधार पर होगी."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

BIHAR ELECTION 2025, प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड, BIHAR NEWS, JAN SURAAJ PARTY, PRASHANT KISHOR

