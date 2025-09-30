ETV Bharat / bharat

प्रज्वल रेवन्ना ने रेप मामले में अपनी दोषसिद्धि को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी

रेवन्ना ने दायर याचिका में कहा है कि पीड़िता की गवाही में विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये सबूतों में असंगतता है.

KARNATAKA HC PRAJWAL REVANNA
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 11:10 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: जद(एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने रेप के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछले महीने एक विशेष अदालत ने रेवन्ना को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और रेप के मामलों में से एक में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था.

सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने दो अगस्त को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी राजनेता को सजा सुनाई थी और उन पर कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अदालत ने कहा था कि इस जुर्माने की राशि में से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

रेवन्ना जिन्हें जर्मनी से लौटने के बाद पिछले वर्ष मई में गिरफ्तार किया गया था. वह कई आधारों पर फैसले को चुनौती दे रहे हैं. उनका दावा है कि पीड़िता की गवाही में विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये सबूतों में असंगतता है.

जिस मामले में प्रज्वल को सजा सुनाई गई है वह 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है. वह हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी. 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार - हासन फार्महाउस और बेंगलुरु स्थित आवास पर रेप किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था.

ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराने के लिए वीडियो फुटेज, बालों के डीएनए विश्लेषण और पीड़िता के कपड़ों पर पाए गए जैविक निशानों सहित कई साक्ष्यों पर भरोसा किया था. रेवन्ना ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता का बयान उसकी पुलिस शिकायत से मेल नहीं खाता.

उन्होंने कुछ सबूतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है, उदाहरण के लिए यह बताते हुए कि मई 2024 में जाँचे गए गद्दे पर लगे दाग कथित तौर पर उस कृत्य के समय से साफ नहीं किए गए थे जो जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच हुआ बताया गया. उनकी याचिका में शिकायत दर्ज करने में देरी और इस तथ्य का हवाला दिया गया है कि पीड़िता ने बाद में 2023 में उसी फार्महाउस में एक गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया था.

मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 376(2)(के) (किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होने पर, उस महिला से बलात्कार करता है), 376 (2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (महिला के कपड़े उतरवाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354सी (दृश्यरतिकता), 506 (आपराधिक धमकी) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) तथा आईटी अधिनियम की धारा 66ई (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया था.

विशेष अदालत ने रेवन्ना को धारा 376(2)(के) के तहत आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है तथा धारा 376(2)(एन) के तहत आजीवन कारावास जिसका अर्थ शेष प्राकृतिक जीवनकाल होगा और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन्हें धारा 354ए के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 354बी के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना, धारा 354सी के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

रेवन्ना को धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 201 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना तथा आईटी अधिनियम की धारा 66 ई के तहत 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है.

पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट ने रेवन्ना की एक और याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाते हुए दो अन्य मामलों को वर्तमान में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश से स्थानांतरित करने की मांग की थी. अदालत ने अभी तक उनकी लेटेस्ट अपील पर सुनवाई तय नहीं की है.

रेवन्ना रेप और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और एसआईटी को मामलों की जाँच का काम सौंपा गया है. ये मामले तब सामने आए जब 26 अप्रैल, 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले हसन में कथित तौर पर रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव प्रसारित किए गए.

ये भी पढ़ें- रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, ₹11 लाख का जुर्माना भी, पीड़िता को मिलेगी राशि

For All Latest Updates

TAGGED:

REVANNA CHALLENGES CONVICTIONKARNATAKA HIGHप्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक हाईकोर्टप्रज्वल रेवन्ना याचिकाKARNATAKA HC PRAJWAL REVANNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.