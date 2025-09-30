ETV Bharat / bharat

प्रज्वल रेवन्ना ने रेप मामले में अपनी दोषसिद्धि को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी

बेंगलुरु: जद(एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने रेप के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछले महीने एक विशेष अदालत ने रेवन्ना को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और रेप के मामलों में से एक में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था. सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने दो अगस्त को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी राजनेता को सजा सुनाई थी और उन पर कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अदालत ने कहा था कि इस जुर्माने की राशि में से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. रेवन्ना जिन्हें जर्मनी से लौटने के बाद पिछले वर्ष मई में गिरफ्तार किया गया था. वह कई आधारों पर फैसले को चुनौती दे रहे हैं. उनका दावा है कि पीड़िता की गवाही में विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये सबूतों में असंगतता है. जिस मामले में प्रज्वल को सजा सुनाई गई है वह 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है. वह हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी. 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार - हासन फार्महाउस और बेंगलुरु स्थित आवास पर रेप किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था. ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराने के लिए वीडियो फुटेज, बालों के डीएनए विश्लेषण और पीड़िता के कपड़ों पर पाए गए जैविक निशानों सहित कई साक्ष्यों पर भरोसा किया था. रेवन्ना ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता का बयान उसकी पुलिस शिकायत से मेल नहीं खाता. उन्होंने कुछ सबूतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है, उदाहरण के लिए यह बताते हुए कि मई 2024 में जाँचे गए गद्दे पर लगे दाग कथित तौर पर उस कृत्य के समय से साफ नहीं किए गए थे जो जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच हुआ बताया गया. उनकी याचिका में शिकायत दर्ज करने में देरी और इस तथ्य का हवाला दिया गया है कि पीड़िता ने बाद में 2023 में उसी फार्महाउस में एक गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया था.