'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना': महाराष्ट्र के 9 जिलों का चयन, जानिये- क्या होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 11 अक्टूबर को दिल्ली में 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना' का शुभारंभ करेंगे.

Dhan Dhanya Krishi Yojana
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 4:44 PM IST

मुंबई: किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के लिए महाराष्ट्र के 9 जिलों का चयन किया गया है. इस योजना का शुभारंभ शनिवार 11 अक्टूबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने बताया कि यह योजना कृषि में सुधार, उत्पादन बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी, जिसका सीधा लाभ राज्य के किसानों को मिलेगा.

इन जिलों को किया शामिलः

केंद्र सरकार ने कम उत्पादकता, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और कृषि ऋण की समस्या से जूझ रहे देश के 100 जिलों को इस योजना के लिए चुना है. इनमें महाराष्ट्र के 9 जिले पालघर, रायगढ़, धुले, छत्रपति संभाजीनगर, बीड, नांदेड़, यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली शामिल हैं.

क्या है योजनाः

अगले 6 वर्षों तक लागू रहने वाली इस योजना पर प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है. इससे अनाज भंडारण, प्रसंस्करण, सिंचाई सुधार और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.

किसानों को राहतः

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने कहा, "यह योजना किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सतत कृषि, जल संरक्षण और आधुनिक तकनीक के उपयोग से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह योजना 'कृषि को बल और किसानों को राहत' है. मैं अधिक से अधिक किसानों से इस योजना में भाग लेने की अपील करता हूं."

36 योजनाओं का एकीकरण:

10 अक्टूबर को शुभारंभ समारोह में 300 से अधिक प्रयोगात्मक और प्रगतिशील किसान भाग लेंगे. यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के 11 विभागों की 36 योजनाओं को मिलाकर क्रियान्वित की जाएगी.

इसे ग्राम पंचायतों, कृषि विज्ञान केंद्रों, बाज़ार समितियों, किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी ऋण संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा. इसका उद्देश्य फसल उत्पादकता बढ़ाना, सतत उत्पादन सुनिश्चित करना और कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी एवं ऋण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है.

