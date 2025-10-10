ETV Bharat / bharat

'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना': महाराष्ट्र के 9 जिलों का चयन, जानिये- क्या होगा फायदा

सांकेतिक तस्वीर. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 10, 2025 at 4:44 PM IST 2 Min Read