हैदराबाद : आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों रुपये का फंड इकट्ठा कर सकते हैं. बता दें कि पीपीएफ स्कीम में निवेश करने पर अभी 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है. हालांकि इस खाते को खुलवाने के कुछ विशेष नियम हैं.

कोई भी व्यक्ति एक बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकता है. इसमें व्यक्ति अपने पीपीएफ अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर भी एक अन्य PPF अकाउंट खुलवा सकता है. लेकिन इसके लिए कोई भी अभिभावक सिर्फ एक ही बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकता है. नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दो बच्चें हों तो ऐसी स्थिति में एक नाबालिग बच्चे का पीपीएफ खाता मां और दूसरे का खाता पिता खुलवा सकता है. इस तरह मां और पिता दोनों ही एक ही बच्चे के नाम पर माइनर पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकते हैं.

खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं

नाबालिग के पीपीएफ खाते के लिए एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. यदि मां और पिता का खुद का भी पीपीएफ खाता है तो उनके खाते और नाबालिग के पीपीएफ खाते दोनों को मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए साल भार में जमा किए जा सकते हैं.

बच्चे के बालिग होने पर क्या

18 साल की उम्र के होने के साथ ही बच्चा बालिग हो जाएगा. फलस्वरूप वह अपने पीपीएफ खाते को आपरेट कर सकता है. इसके लिए बच्चे को अपने खाते का स्टेटस माइनर से मेजर में परिवर्तित करने के लिए आवेदन देना होगा. इसके बाद बालिग हो चुका बच्चा अपने खाते को हैंडल कर सकेगा. वहीं विशेष परिस्थितियों में खाते को पांच साल पूरे हो जाने के बाद बंद कराया जा सकता है.

पीपीएफ खाता कब मैच्योर होता है

पीपीएफ खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है. इस अवधि के पूरा हो जाने के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं. यदि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं हो तो इसको पांच-पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

खाते का टैक्स छूट में मिलता है लाभ

पीपीएफ खाते का टैक्स छूट में लाभ मिलता है. यह आयकर की EEE कैटेगरी में आता है. अर्थात इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट में पूरा लाभ मिलेगा. इसके अलावा इस योजना में निवेश करने से मिलने वाले ब्याज पर निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. खास बात यह भी है कि पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज की दर हर तीन महीने में बदलती रहती है. इसके अलावा पीपीएफ खाते को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है.

15 साल बाद कितनी मिलेगी राशि

पीपीएफ खाते के जरिए सुगमता से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. इसमें यदि आप प्रतिमाह एक हजार रुपये निवेश करते हैं तो आपको 15 वर्ष बाद 3 लाख 18 हजार रुपये मिलेंगे. यदि 2 हजार रुपये महाना निवेश करते हैं तो यह राशि 15 साल बाद आपको 6 लाख 37 हजार रुपये मिलेंगे.

कौन खोल सकता है PPF अकाउंट

कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने नाम पर यह खाता खोल सकता है. इसके अलावा नाबालिग की ओर से किसी और व्यक्ति द्वारा भी से खाता खोला जा सकता है.

