ETV Bharat / bharat

भारतीय राजनीति की 10 पावरफुल महिला नेता, बदल रहीं राजनीति की तस्वीर - WOMEN POLITICIANS OF INDIA

By ETV Bharat Hindi Team

महुआ मोइत्रा. (ANI)

बांसुरी स्वराजः

बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से भाजपा की सांसद है. वह सदन में अपनी बात जोरदार तरीके से रखतीं हैं. जरूरत पड़ने पर वह विपक्षी दलों का जबरदस्त तरीके से विरोध करती हैं. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं. उनके पिता का नाम स्वराज कौशल है. स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं. बांसुरी स्वराज अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं. उनका जन्म 3 जनवरी, 1984 को हुआ है. बांसुरी स्वराज ने लंदन के प्रतिष्ठित बीपीपी लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की. बांसुरी ने मीडिया का ध्यान उस समय आकर्षित किया था, जब यह खुलासा हुआ था कि वह IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की लीगल टीम में शामिल थीं.

बांसुरी स्वराज. (ETV Bharat)

सुप्रिया सुलेः

सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से NCP (शरद पवार गुट) के टिकट पर चुनाव जीती हैं. इस सीट से वह तीन बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं. 2009 से सांसद हैं. सुप्रिया सुले का जन्म 30 जून 1969 को हुआ था. पुणे में रहती हैं. उनके पिता शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं. सुप्रिया ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की है. उनकी शादी 4 मार्च 1991 को सदानंद भालचंद्र सुले से हुई थी. एक बेटा और एक बेटी हैं. राजनीति में आने से पहले सुप्रिया कैलिफोर्निया चली गईं, जहां उन्होंने जल प्रदूषण का अध्ययन किया. महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाया. सुप्रिया सुले ने युवा लड़कियों के लिए राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस नामक विंग बनाई, जो कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है.

सुप्रिया सुले. (IANS)

अपराजिता सारंगीः

अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी की भुवनेश्वर से सांसद हैं. 1994 बैच की ओडिशा कैडर की पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, सारंगी ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी. 27 नवंबर 2018 को भाजपा में शामिल हुईं. सारंगी को 2012 में शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था. उनके पति संतोष सारंगी भी उसी बैच के आईएएस अधिकारी हैं. अपराजिता का जन्म 8 अक्टूबर 1969 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था. उनके पिता अजीत अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. उनकी शिक्षा भागलपुर से हुई. 1994 में 24 वर्ष की आयु में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी. उन्हें ओडिशा कैडर मिला.

अपराजिता सारंगी. (ETV Bharat)

डिंपल यादवः

डिम्पल यादव UP के सबसे बड़े सियासी कुनबे से ताल्लुक रखती हैं. UP के भूतपूर्व CM मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और पूर्व CM अखिलेश यादव की पत्नी हैं. इस वक्त मैनपुरी की सांसद हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दो सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा था, और दोनों सीटों पर उन्हें जीत मिली. इसके बाद अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी और अपनी पत्नी डिम्पल यादव को पहली बार चुनाव में उतारा था. कांग्रेस नेता राज बब्बर ने उन्हें हरा दिया था. इस बीच जब अखिलेश यादव UP के CM बने, तो उन्होंने कन्नौज सीट भी छोड़ दी. 2012 में हुए उपचुनाव में डिम्पल निर्विरोध विजयी हुई. डिंपल का का जन्म 15 जनवरी, 1978 को पुणे में हुआ. उनके पिता आर्मी में थे, उनके ट्रांसफर की वजह से डिम्पल की पढ़ाई कई राज्यों में हुई. 1999 में उनकी और अखिलेश यादव की शादी हुई.

डिंपल यादव. (ETV Bharat)

दीया कुमारीः

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भारतीय राजकुमारी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी और परोपकारी हैं. जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं. वह 10 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं. दीया कुमारी ने 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. 2019 में, उन्होंने राजसमंद से लोकसभा के लिए सांसद के रूप में निर्वाचित होकर एक और उपलब्धि हासिल की. ​​उन्होंने विद्याधर नगर निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा और कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया. इस जीत ने उन्हें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री बना दिया.

दीया कुमारी. (ETV Bharat)

रेखा गुप्ताः

शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनीं. वह छात्र राजनीति से सक्रिय रहीं. उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाना एक आश्चर्यजनक निर्णय था. उन्होंने कई अन्य संभावित उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया, जिनमें प्रवेश साहिब सिंह शामिल हैं. प्रवेश ने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया था. इसके अलावा, उन्होंने तीन बार विधायक और विपक्ष के पूर्व नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को भी मुख्यमंत्री पद की रेस में पीछे छोड़ दिया. रेखा गुप्ता को 1996-1997 के कार्यकाल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) का अध्यक्ष चुना गया था. रेखा गुप्ता का भाजपा के साथ राजनीतिक करियर 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ. 2004 से 2006 तक BJYM का राष्ट्रीय सचिव रहीं.

रेखा गुप्ता. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः आठ मार्च को ही क्यों मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जानें इतिहास

इसे भी पढ़ें: इस मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं होती हैं ज्यादा समझदार