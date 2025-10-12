ETV Bharat / bharat

खेल के मैदान से खेत तक का सफर: कुरुक्षेत्र के हरविंदर सिंह बने भारत के सबसे बड़े आलू बीज उत्पादक

2007 में की आलू की खेती की शुरुआत: गांव लौटने के बाद हरविंदर सिंह ने आलू की खेती शुरू की, लेकिन जब वो बीज खरीदने जाते, तो उनके मन में सवाल उठता कि बीज कैसे तैयार होता है? वैज्ञानिकों से उत्तर ना मिलने पर उन्होंने खुद इसे सीखने और करने का संकल्प लिया. 2007 में उन्होंने आलू बीज उत्पादन का काम शुरू किया और 'नूर एग्रो फार्म' नाम से कंपनी रजिस्टर कर ली. आज उनकी कंपनी सिर्फ हरियाणा नहीं, बल्कि पूरे भारत में जानी जाती है. यह सफलता उनके आत्मविश्वास और सीखने की लगन का परिणाम है.

जूडो खिलाड़ी से किसान बनने की प्रेरणादायक कहानी: हरविंदर सिंह का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है. वो स्कूल के दिनों से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे. इसके साथ उनकी दिलचस्पी जूडो में बढ़ी. कड़ी मेहनत और लगत के चलते उन्होंने जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया. 1995 में वो इंडियन जूडो टीम में चुने गए और 1998 में उन्हें ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया. खेल के क्षेत्र में सफलता पाने के बावजूद जब परिवार अमेरिका में बस गया, तो उनके दादा ने उन्हें गांव लौटकर खेती करने को कहा. इस फैसले ने उनके जीवन की दिशा बदल दी. उन्होंने खेती को ही अपना मिशन बना लिया और आलू बीज उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित किए.

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने आलू उत्पादन में पूरे राज्य को पीछे छोड़ दिया है. इसका श्रेय यहां के उन्नत किसान हरविंदर सिंह जैसे लोगों को जाता है, जो पारंपरिक खेती से हटकर नई तकनीकों और बीज की उन्नत किस्मों का उपयोग कर रहे हैं. कुरुक्षेत्र के शहजादपुर गांव निवासी हरविंदर सिंह ने आलू के बीज उत्पादन में ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज उनके द्वारा तैयार बीज की मांग पूरे भारत में है. उनके बीज से किसान बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. यह एक मिसाल है कि समर्पण और वैज्ञानिक सोच खेती को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है.

आलू की 10 से ज्यादा वैरायटी तैयार कर चुके हैं: हरविंदर सिंह अब तक कुफरी पुखराज, कुफरी करण, कुफरी ज्योति, कुफरी उदय, एलआर जैसी 8 से 10 प्रमुख आलू की किस्में तैयार कर चुके हैं. ये वैरायटी देश के हर राज्य, जैसे- गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक सप्लाई की जाती हैं. वो बीज तैयार करते समय मिट्टी और मौसम के अनुसार किस्में विकसित करते हैं, जिससे किसान को अच्छी उपज मिले और नुकसान का खतरा कम हो. उनकी यह समझदारी और वैज्ञानिक सोच उन्हें बाकी किसानों से अलग बनाती है.

कुरुक्षेत्र के हरविंदर सिंह बने भारत के सबसे बड़े आलू बीज उत्पादक (Etv Bharat)

200 एकड़ में कर रहे हैं खेती: आज हरविंदर सिंह 200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर आलू की खेती कर रहे हैं. यही नहीं, वह बीमारी रहित और अधिक उपज देने वाली वैरायटी पर काम करते हैं. उनके बीज की खासियत है कि इसमें रोगों का खतरा कम होता है, जिससे किसानों को नुकसान नहीं होता. पूरे भारत से किसान उनसे बीज मंगवाते हैं. चाहे वह छोटा किसान हो या बड़ा, हर कोई उनकी बीज क्वालिटी पर भरोसा करता है. यह भरोसा उनके वर्षों के अनुभव और मेहनत का परिणाम है.

फ्रेंच फ्राइज कंपनियों से भी किया टाईअप: हरविंदर सिंह सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि फ्रेंच फ्राइज और चिप्स बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों के साथ भी टाईअप कर चुके हैं. कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक वैरायटी का ऑर्डर देती हैं और वह उसके अनुसार बीज तैयार करते हैं. वह मानते हैं कि बीज तैयार करने का काम सिंपल खेती से ज्यादा मुनाफा देता है. हालांकि रेट में उतार-चढ़ाव रहता है, फिर भी कुल मिलाकर यह मॉडल किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है.

आलू की 10 से ज्यादा वैरायटी (Etv Bharat)

100 से ज्यादा लोगों को दिया रोजगार: हरविंदर सिंह का फार्म अब सिर्फ एक कृषि इकाई नहीं बल्कि एक रोजगार केंद्र बन चुका है. उनके साथ काम करने वाले रमेश चंद और राकेश चोपड़ा बताते हैं कि उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को काम दिया है. इनमें 22 लोग स्थायी हैं, बाकी सीजन के अनुसार काम करते हैं. पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी यहां रोजगार पा रही हैं. इससे गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वे अपने घर के पास ही आय का साधन पा रहे हैं.

किसानों को मिलती है अच्छी उपज (Etv Bharat)

खेती में नवाचार का प्रतीक बन चुके हैं हरविंदर सिंह: हरविंदर सिंह अब खेती की दुनिया में एक जाना-माना नाम बन चुके हैं. सरकार की तरफ से उन्हें "कृषि रत्न" जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं. विदेशों में भी उन्हें सम्मानित किया गया है. उन्होंने परंपरागत खेती को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समर्पण के साथ नया आयाम दिया है. जूडो खिलाड़ी के रूप में जो जुनून उन्होंने खेल में दिखाया, वही मेहनत खेती में भी नजर आई. आज वह पूरे देश में किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, जो खेती को सिर्फ गुज़ारे का साधन नहीं, बल्कि सम्मान और सफलता का जरिया मानते हैं.

ये भी पढ़ें- कैंसर से पिता की मौत ने बदली "जोनी" की जिंदगी, प्राकृतिक खेती से कर रहे बंपर कमाई, जीत चुके कई अवॉर्ड

ये भी पढ़ें- जमीन गई पर हिम्मत नहीं हारी, खेती छोड़ बकरी पालन किया शुरू, अब हर महीने फरीदाबाद के राजपाल कमा रहे 70,000 रुपए