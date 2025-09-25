ETV Bharat / bharat

डाक मतपत्रों की गिनती EVM के सेकंड लास्ट राउंड से पहले पूरी कर ली जाएगी: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 29 महत्वपूर्ण पहल की हैं.

Election Commission
चुनाव आयोग (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 5:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को घोषणा की कि EVM/VVPAT की गिनती का अंतिम चरण डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू किया जाएगा. गौरतलब है कि चुनाव आयोग की यह घोषणा आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले हुई है. विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है.

एक रिलीज में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पिछले छह महीनों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 29 महत्वपूर्ण पहल की हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि उसने देरी को कम करने और स्पष्टता बढ़ाने के लिए डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है, जो उसकी 30वीं पहल है.

बता दें कि मतगणना की प्रक्रिया के दो प्रमुख भाग हैं पहला डाक मतपत्रों/इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमीटिड पोस्टल बैलट (ETPB) की गिनती और दूसरा ईवीएम के माध्यम से गिनती.

डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे
चुनाव आयोग ने कहा, "मतगणना वाले दिन डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे और ईवीएम की गिनती सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होगी. पहले के निर्देशों के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से डाक मतपत्रों की गिनती के चरण की परवाह किए बिना ईवीएम की गिनती जारी रह सकती है और डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले इसके पूरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता."

गौरतलब है कि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक) के लिए घर से मतदान के लिए हाल ही में की गई पहलों को देखते हुए, डाक मतपत्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है.

ईवीएम से पहले डाक मतपत्रों की गिनती
चुनाव आयोग ने कहा, "हालांकि, डाक मतपत्रों की गिनती आमतौर पर ईवीएम की गिनती से पहले पूरी हो जाती है, लेकिन मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि अब से जहां डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है, वहां ईवीएम/वीवीपैट की गिनती के सेकंड लास्ट राउंड से पहले बैलट पेपर गिनती पूरी की जाएगी."

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखा पत्र
ईसीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक है, वहां रिटर्निंग ऑफिसर (RO) यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में टेबल और मतगणना कर्मचारी मौजूद हों, ताकि कोई देरी न हो और मतगणना प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया जा सके. इस बीच, चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखा है.

यह भी पढ़ें- भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जन आंदोलन के रूप में उभरा NMBA

For All Latest Updates

TAGGED:

BEFORE FINAL EVM ROUNDELECTION COMMISSIONECI ON POSTAL BALLOTEVMPOSTAL BALLOT COUNTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.