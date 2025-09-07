ETV Bharat / bharat

अमृता फडणवीस और अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर गणेश विसर्जन के बाद की सफाई

मुंबई: दिव्या फाउंडेशन और नगर निगम ने मुंबई के जुहू बीच पर संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया. इसमें अमृता फडणवीस और अभिनेता अक्षय कुमार ने भाग लिया. दरअसल, गणेश विसर्जन के बाद समुद्र तट पर कचरे की मात्रा काफी बढ़ जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए, दिव्या फाउंडेशन और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने जुहू बीच पर संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम और मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने इस अभियान में भाग लिया और स्वच्छता का संदेश दिया. गौरतलब है कि गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़ी आस्था, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है. विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन, जुहू, गिरगांव और वर्सोवा के प्रमुख समुद्र तटों पर बड़े पैमाने पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है.

अमृता फडणवीस और अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर गणेश विसर्जन के बाद की सफाई (ETV Bharat)

जुहू तट पर स्वच्छता अभियान

इस विसर्जन के कारण मूर्तियों के अवशेष, निर्मल्य, फूल, माला और अन्य पूजन सामग्री के रूप में तटों पर बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दिव्याज फाउंडेशन और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा संयुक्त रूप से जुहू तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया.

इस पहल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम और BMC आयुक्त भूषण गगरानी ने भाग लिया.