अमृता फडणवीस और अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर गणेश विसर्जन के बाद की सफाई

अनंत चतुर्दशी के दिन जुहू, गिरगांव और वर्सोवा के प्रमुख समुद्र तटों पर बड़े पैमाने पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है.

Juhu beach
जुहू बीच पर संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read

मुंबई: दिव्या फाउंडेशन और नगर निगम ने मुंबई के जुहू बीच पर संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया. इसमें अमृता फडणवीस और अभिनेता अक्षय कुमार ने भाग लिया. दरअसल, गणेश विसर्जन के बाद समुद्र तट पर कचरे की मात्रा काफी बढ़ जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए, दिव्या फाउंडेशन और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने जुहू बीच पर संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम और मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने इस अभियान में भाग लिया और स्वच्छता का संदेश दिया. गौरतलब है कि गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़ी आस्था, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है. विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन, जुहू, गिरगांव और वर्सोवा के प्रमुख समुद्र तटों पर बड़े पैमाने पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है.

Juhu beach
अमृता फडणवीस और अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर गणेश विसर्जन के बाद की सफाई (ETV Bharat)

जुहू तट पर स्वच्छता अभियान
इस विसर्जन के कारण मूर्तियों के अवशेष, निर्मल्य, फूल, माला और अन्य पूजन सामग्री के रूप में तटों पर बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दिव्याज फाउंडेशन और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा संयुक्त रूप से जुहू तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया.

इस पहल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम और BMC आयुक्त भूषण गगरानी ने भाग लिया.

Juhu beach
अमृता फडणवीस और अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर गणेश विसर्जन के बाद की सफाई (ETV Bharat)

अमृता फडणवीस का बयान
इस स्वच्छता अभियान के उद्घाटन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अमृता फडणवीस ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है. यह अभियान हमारे समुद्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए है. स्वच्छता सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है."

उन्होंने अभियान में भाग लेने वाले सभी उम्र के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा, "छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बॉलीवुड एक्टर से लेकर आम नागरिकों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे स्वच्छता का संदेश समाज के सभी स्तरों तक पहुंचा."

'यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी'
अभियान में शामिल हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने भी पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा, "समुद्र तटों की सफाई न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है."

Juhu beach
अमृता फडणवीस और अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर गणेश विसर्जन के बाद की सफाई (ETV Bharat)

नगर आयुक्त भूषण गगरानी, ​​कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात, भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम सहित स्थानीय निवासियों, स्वयंसेवकों और नगर निगम कर्मचारियों ने अभियान की सफलता के लिए उत्साहपूर्वक भाग लिया. अभियान के दौरान एकत्र किए गए कचरे का उचित तरीके से निपटान किया गया.

