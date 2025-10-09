ETV Bharat / bharat

150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से BMW से रेस लगा रही पोर्श कार दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर घायल

मुंबई में एक बार फिर लग्जरी कार हादसा सामने आया है. संयोग था कि घटना देर रात हुई वरना नुकसान अधिक हो सकता था.

PORSCHE CRASH CASE POLICE
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास हुआ बड़ा हादसा (ANI VIDEO)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 8:36 AM IST

3 Min Read
मुंबई: राजधानी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास बीती रात बड़ा हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार लग्जरी कार पोर्श अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. बताया जा रहा है कि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जाता है कि एक बीएमडब्ल्यू कार से रेस लगाने के दौरान ये हादसा हुआ. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास कल देर रात एक तेज रफ्तार पोर्श कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के समय पोर्श कार लगभग 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बीएमडब्ल्यू से रेस कर रही थी. तभी पोर्श कार अनियंत्रित हो गई और ये एक डिवाइडर से टकरा गई.

सोशल मीडिया पर साझा की गई फुटेज में लग्जरी कार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है कि उसकी पहचान करना मुश्किल है. उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. परखच्चे उड़ी पोर्श कार सड़क पर पड़ी रही. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पोर्श कार तेज गति से चल रही थी जब उसने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से टकरा गई. हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब डीएन-नंबर वाली पोर्शे कार नियंत्रण खो बैठी और जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे एक रोड डिवाइडर से टकरा गई.

उल्लेखनीय है की पिछले दिनों लग्जरी कारों से कई हादसे सामने आए. इनमें अधिकतर मामालों में लापरवाही से वाहन चलाने के मामले सामने आए. पिछले साल 19 मई को कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में 17 वर्षीय एक किशोर द्वारा चलाई जा रही एक महंगी कार ने मोटरसाइकिल सवार आईटी पेशेवरों अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा को कुचल दिया था.

यही नहीं उसके बाद सबूत के साथ भी छेड़छाड़ की गई. पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पोर्श कार दुर्घटना मामले ने व्यवस्थागत भ्रष्टाचार को उजागर किया है, लेकिन पुणे पुलिस ने आरोपी किशोर के रक्त के नमूने उसकी मां के रक्त के नमूने से बदलने के पीछे की सांठगांठ का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है.

उन्होंने आगे कहा कि किशोर को नाबालिग होने के कारण रिहा कर दिया गया. कुमार ने कहा, 'हालांकि, उसकी माँ एक साल से ज्यादा समय से जेल में है और उसके पिता अभी भी सलाखों के पीछे हैं. ससून अस्पताल के डॉक्टर और अन्य संबंधित लोग भी अभी जेल में हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि एक बच्चे की एक गलती और उसके माता-पिता द्वारा उसे छुपाने की कोशिश ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की तब तक जाँच करेगी जब तक कि हर दोषी को सजा न मिल जाए. कुमार ने छात्रों से नशीले पदार्थों और ड्रग्स से दूर रहने की भी अपील की.

BMW PORSCHE CAR RACINGPORSCHE CAR COLLIDED DIVIDERवेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबईपोर्श कार हादसाPORSCHE CRASH CASE POLICE

