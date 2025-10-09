ETV Bharat / bharat

150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से BMW से रेस लगा रही पोर्श कार दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर घायल

मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास हुआ बड़ा हादसा ( ANI VIDEO )

Published : October 9, 2025

मुंबई: राजधानी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास बीती रात बड़ा हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार लग्जरी कार पोर्श अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. बताया जा रहा है कि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जाता है कि एक बीएमडब्ल्यू कार से रेस लगाने के दौरान ये हादसा हुआ. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास कल देर रात एक तेज रफ्तार पोर्श कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के समय पोर्श कार लगभग 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बीएमडब्ल्यू से रेस कर रही थी. तभी पोर्श कार अनियंत्रित हो गई और ये एक डिवाइडर से टकरा गई. सोशल मीडिया पर साझा की गई फुटेज में लग्जरी कार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है कि उसकी पहचान करना मुश्किल है. उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. परखच्चे उड़ी पोर्श कार सड़क पर पड़ी रही. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पोर्श कार तेज गति से चल रही थी जब उसने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से टकरा गई. हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब डीएन-नंबर वाली पोर्शे कार नियंत्रण खो बैठी और जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे एक रोड डिवाइडर से टकरा गई.