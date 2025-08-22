ETV Bharat / bharat

'सरकार... शायद हमारे जानवरों की भाषा समझ सकें': कश्मीर के टट्टू संचालकों की गुहार - PONY OPERATORS IN JK

कश्मीर में पर्यटन ठप होने से टट्टू और उसके मालिक दोनों बेहाल हैं. राज्यपाल से फरियाद करने टट्टू संचालक पहुंचा.

राज्यपाल से मिलने पहुंचा टट्टू संचालक व डीपीएपी नेता. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 4:39 PM IST

मोअज़म मोहम्मद.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद राज्य के कई पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है. बडगाम जिले के तीन लोकप्रिय पर्यटन स्थलों, यूसमर्ग, दूधपथरी और तोसामैदान से लगभग 6000 टट्टू वाले अपनी आजीविका कमाते हैं. ये स्थान उन 46 स्थलों में शामिल हैं जिन्हें पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया. अब, इनके सामने रोजी-रोटी का संकट हो गया है.

पिछले तीन महीनों से ज़्यादा समय से, जाविद अहमद खारी नामक टट्टू संचालक कश्मीर के यूसमर्ग के मैदानों में रोजी-रोटी कमाने के लिए पर्यटकों के लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है. परिवार के लिए दो वक़्त की रोटी और अपने घोड़ों के लिए चारे का जुगाड़ करने में जूझते-जूझते उनका सब्र जवाब दे गया. उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करें या फिर अपने टट्टुओं के लिए.

अपनी इसी परेशानी को सरकार को बताने के लिए टट्टू संचालक जाविद अहमद खारी गुरुवार को राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा. बडगाम के पहाड़ी युसमर्ग स्थित अपने घर से घोड़े पर सवार होकर 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय की. वह सुबह 10 बजे अपने घर से निकला और शाम 4:30 बजे अपने घोड़े के साथ अति-सुरक्षित गुप्कर रोड पर राजभवन की ओर चल पड़े.

जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की कमी. (ETV Bharat)

खारी ने ईटीवी भारत को बताया, "मुझे बताया गया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां उपलब्ध नहीं हैं. मैं उन्हें अपने घोड़े की दुर्दशा दिखाना चाहता था. हम उनके लिए चारा जुटाने के लिए पैसे जुटा रहे हैं. सरकार लोगों की दुर्दशा नहीं समझ सकती, लेकिन शायद वे हमारे जानवरों की भाषा समझ सकें." उसका कहना था कि आतंकी हमले के बाद पर्यटकों ने आना छोड़ दिया है. सरकार ने इन्हें वापस लाने के लिए कुछ खास नहीं किया.

तीन छोटे बच्चों के पिता और कश्मीर पर्यटन विभाग में पंजीकृत पर्यटक गाइड खारी का कहना था कि पर्यटन स्थल बंद होने के बाद से वह घर पर बेकार बैठा हुआ है. अपनी पत्नी से 400 रुपये लेकर श्रीनगर पहुंचा ताकि सरकार को अपने और अपने साथियों के हालात के बारे में बता सके. उसका कहना था कि उसके पास आय का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है. पिता की दवा का खर्च उठाने और अन्य पारिवारिक ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है.

उसके साथ बडगाम के दूधपथरी से ताल्लुक रखने वाले स्थानीय नेता इंजीनियर नज़ीर अहमद याटू भी थे, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (डीपीएपी) के महासचिव हैं. उनके हाथ में एक बैनर था जिस पर एलजी सिन्हा से तीनों पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की अपील लिखी थी, "हमारे घोड़े पर्यटकों को ढोते हैं, अब वे भूख ढो रहे हैं."

याटू ने कहा, "कुछ दिन पहले एक घुड़सवार का फ़ोन आने के बाद मैं भावुक हो गया. वह रो रहा था कि उसका घोड़ा भूख से मर जाएगा. हम एलजी से मिलना चाहते थे ताकि उनसे कह सकें कि अगर आप लोगों की बात नहीं सुन सकते, तो कम से कम उस बेचारे घोड़े की दुर्दशा तो देखिए."

केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज सिन्हा ने जून में, जम्मू-कश्मीर में कई पर्यटन स्थलों की गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद 13 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पर्यटकों का विश्वास बढ़ाने के लिए कश्मीर के पहलगाम और गुलमर्ग में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने के बाद इसे विश्वास निर्माण के उपाय के रूप में देखा गया था.

बेरोजगारी बढ़ने की आशंकाः

मिशन युवा (युवा उद्यमी विकास अभियान) के तहत बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, जिससे जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ और बढ़ने की आशंका है. जहां बेरोजगारी दर सबसे अधिक 6.7 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 3.5 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है. रिपोर्ट में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 का हवाला दिया गया है.

Pony operators in JK
