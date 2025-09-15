ETV Bharat / bharat

लाल किले की दीवारें हो रही काली! दिल्ली का प्रदूषण बहुत तेजी से पहुंचा रहा नुकसान, स्टडी में खुलासा

दरअसल, एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता (AQI) के कारण प्रतिष्ठित लाल किले को नुकसान पहुंच रहा है.

दिल्ली का लाल किला (RED FORT) (SOURCE: ETV BHARAT)
September 15, 2025

नई दिल्ली: भारत की समृद्ध विरासत, स्वतंत्रता और संप्रभुता की पहचान कहलाने वाला लाल किला, अब काला हो रहा है. लाल पत्थर से बनी इसकी दीवारों पर काली परतें चढ़ रही है. एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है. ये खबर दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी, एक चौंकाने वाली खबर है.

पीटीआई के मुताबिक, एक इंडो-इटालियन स्टडी 17वीं सदी के इस स्मारक की लाल बलुआ पत्थर की दीवारों पर प्रदूषकों की काली परतें लगातार जम रही हैं, जिससे इसकी संरचनात्मक और सौंदर्यात्मक अखंडता को ख़तरा हो रहा है.

"एक सांस्कृतिक विरासत भवन: लाल किला, दिल्ली, भारत पर वायु प्रदूषण के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए लाल बलुआ पत्थर और काली परत का लक्षण वर्णन" शीर्षक वाला यह अध्ययन, सम्राट शाहजहां द्वारा 1639 और 1648 के बीच निर्मित इस ऐतिहासिक स्मारक पर शहरी वायु प्रदूषण के प्रभाव की पहली व्यापक वैज्ञानिक जांच है.

सर्वेक्षण में IIT रुड़की और कानपुर भी शामिल

भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इटली के विदेश मंत्रालय (MAECI) के बीच सहयोग से विकसित यह शोध इस वर्ष IIT रुड़की, IIT कानपुर, वेनिस के का' फोस्कारी यूनिवर्सिटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था.

इस सर्वे टीम ने ज़फ़र महल सहित लाल किला परिसर के अलग-अलग इलाकों से बलुआ पत्थर इक्ट्ठे किए और काली परत के नमूनों का विश्लेषण किया. निष्कर्षों से पता चला कि काली परतें आश्रय वाले क्षेत्रों में लगभग 0.05 मिलीमीटर के पतले जमाव से लेकर उच्च-यातायात क्षेत्रों की ओर वाली दीवारों पर 0.5 मिलीमीटर तक की मोटी परतों तक भिन्न थीं.

लाल किले की दीवारों को हो रहा नुकसान !
ये मोटी परतें पत्थर की सतह से मजबूती से जुड़ी होती हैं, जिससे सतह के उखड़ने और जटिल नक्काशी के नष्ट होने का खतरा रहता है.

काली परत पर स्टडी में क्या कहा गया
शोधकर्ताओं के अनुसार, काली परतें मुख्य रूप से जिप्सम, बेसानाइट, वेडेलाइट और सीसा, जस्ता, क्रोमियम और तांबे जैसी भारी धातुओं की अल्प मात्रा से बनी होती हैं. ये प्रदूषक बलुआ पत्थर में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि बाहरी स्रोतों से जमा होते हैं, जिनमें वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, सीमेंट कारखाने और शहर में निर्माण गतिविधियां शामिल हैं.

अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से जिप्सम की परतें बनती हैं, जो बारिश के दौरान नष्ट हो जाती हैं.

लाल किले की दीवारों में दरारें?
इसके अलावा, नाइट्रेट और ऑक्सालेट बलुआ पत्थर में रिसते पाए गए, जिससे आंतरिक तनाव, दरारें और जैविक वृद्धि हुई. टीम ने प्रवेश द्वारों के पास फफोले, नमक के क्रिस्टलीकरण और नमी से संबंधित टूट-फूट भी देखी, जबकि मकराना संगमरमर की आंतरिक सजावट में उनकी मजबूत दानेदार संरचना के कारण अपेक्षाकृत कम क्षति देखी गई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2021 से 2023 तक के वायु गुणवत्ता आंकड़ों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पुष्टि की, कि सूक्ष्म कण पदार्थों की सांद्रता राष्ट्रीय सीमा से ढाई गुना अधिक रही, जबकि मोटे कण सीमा से तीन गुना अधिक थे. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर भी सुरक्षित सीमा को पार कर गया, जिससे पत्थर का धीरे-धीरे क्षय हुआ, जबकि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर सीमा के भीतर था.

अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है, "यह एक चेतावनी है. अगर लाल किले और अन्य विरासत स्थलों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना है, तो नियमित सफाई, सुरक्षात्मक कोटिंग और सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय आवश्यक हैं".

जानिए कब बना दिल्ली का लाल किला (RED FORT)
लाल किले का निर्माण 1639 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ. 2007 में, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया. शोधकर्ताओं ने कहा कि लाल किले का नाम इसकी विशाल दीवारों और महलों में इस्तेमाल किए गए लाल विंध्य बलुआ पत्थर के कारण पड़ा है. किला परिसर लगभग एक वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2.4 किलोमीटर लंबी किलेबंदी की दीवारों से घिरा है, जिनकी ऊंचाई 20 से 23 मीटर के बीच है और आधार पर 14 मीटर तक मोटी हैं.

शुरुआत में नौ मीटर चौड़ी खाई और यमुना नदी द्वारा संरक्षित, यह स्मारक आज भारी यातायात वाले इनर रिंग रोड के किनारे स्थित है, जिससे यह अत्यधिक प्रदूषण के संपर्क में रहता है.

