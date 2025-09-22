ETV Bharat / bharat

असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी, मतगणना 26 सितंबर को

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव के लिए मतदान में नागरिक 40 सदस्यीय परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे. मतगणना 26 सितंबर को होगी।

People cheering after casting their votes
मतदान करने के बाद उत्साह जताते लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी : असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) चुनाव के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है. पांच जिलों - बक्सा, चिरांग, कोकराझार, तामुलपुर और उदलगुरी की 40 सीट पर सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू हो गया. इसमें 316 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं मतदान शाम चार बजे तक चलेगा.

अधिकारियों के मुताबिक शुरु के घंटों में 3,359 मतदान केंद्रों के बाहर काफी संख्या में लोग वोट करने के लिए लाइन में खड़े दिखे. चुनाव में कुल 26,58,153 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 13,34,600 महिलाएं शामिल हैं.

वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पांचों जिलों के लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आपका एक वोट बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है और एक समृद्ध एवं विकसित बीटीआर (बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र) की कुंजी है. सोच-समझकर वोट करें, सोच-समझकर चुनाव करें.’’

बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पहली बार बिना किसी गठबंधन के बीटीसी चुनाव लड़ रही है. इसके अलावा कुछ अन्य छोटी पार्टियों के अलावा कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं. हालांकि मुख्य मुकाबला मौजूदा बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के बीच है.

वर्तमान में यूपीपीएल, भाजपा और गण सुरक्षा पार्टी (जीएसपी) के साथ गठबंधन में परिषद में सत्ता में है. पिछले चुनावों में, यूपीपीएल ने 12 सीटें, भाजपा ने नौ और जीएसपी ने एक सीट जीती थी. बीपीएफ पिछले तीन कार्यकाल से परिषद में सत्ता में थी। वह 17 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और कांग्रेस को एक सीट मिली, लेकिन उसके सदस्य बाद में भाजपा में शामिल हो गए.

चुनाव के लिए पांचों जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. मतों की गिनती 26 सितंबर को कराई जाएगी.

ये भी पढ़ें- 'अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिला तो गिरा देंगे भाजपा सरकार': विधानसभा चुनाव से पहले चेतावनी

For All Latest Updates

TAGGED:

BODOLAND TERRITORIAL COUNCILASSAM LOCAL BODY ELECTIONSBODOLAND PEOPLESBTC ELECTION VOTINGBTC ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.