असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी, मतगणना 26 सितंबर को
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव के लिए मतदान में नागरिक 40 सदस्यीय परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे. मतगणना 26 सितंबर को होगी।
Published : September 22, 2025 at 1:58 PM IST
गुवाहाटी : असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) चुनाव के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है. पांच जिलों - बक्सा, चिरांग, कोकराझार, तामुलपुर और उदलगुरी की 40 सीट पर सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू हो गया. इसमें 316 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं मतदान शाम चार बजे तक चलेगा.
अधिकारियों के मुताबिक शुरु के घंटों में 3,359 मतदान केंद्रों के बाहर काफी संख्या में लोग वोट करने के लिए लाइन में खड़े दिखे. चुनाव में कुल 26,58,153 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 13,34,600 महिलाएं शामिल हैं.
Urge every voter in the Bodoland Territorial Region to go out and exercise their franchise in the #BTCPolls today.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
Your one vote makes all the difference and is the key to a thriving & developed BTR.
Vote wisely, choose wisely.
वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पांचों जिलों के लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आपका एक वोट बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है और एक समृद्ध एवं विकसित बीटीआर (बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र) की कुंजी है. सोच-समझकर वोट करें, सोच-समझकर चुनाव करें.’’
बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पहली बार बिना किसी गठबंधन के बीटीसी चुनाव लड़ रही है. इसके अलावा कुछ अन्य छोटी पार्टियों के अलावा कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं. हालांकि मुख्य मुकाबला मौजूदा बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के बीच है.
वर्तमान में यूपीपीएल, भाजपा और गण सुरक्षा पार्टी (जीएसपी) के साथ गठबंधन में परिषद में सत्ता में है. पिछले चुनावों में, यूपीपीएल ने 12 सीटें, भाजपा ने नौ और जीएसपी ने एक सीट जीती थी. बीपीएफ पिछले तीन कार्यकाल से परिषद में सत्ता में थी। वह 17 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और कांग्रेस को एक सीट मिली, लेकिन उसके सदस्य बाद में भाजपा में शामिल हो गए.
चुनाव के लिए पांचों जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. मतों की गिनती 26 सितंबर को कराई जाएगी.
