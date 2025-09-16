ETV Bharat / bharat

गलत सूचना से निपटने के लिए संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा चुनाव आयोग

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अपने विरुद्ध भ्रामक सूचनाओं और निराधार आरोपों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करने पर काम कर रहा है. उल्लेखनीय है कि चुनावी राज्य बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ने इस चुनौती को और भी स्पष्ट रूप से उजागर किया है. चुनाव आयोग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से भ्रामक सूचनाओं, अर्धसत्यों और निराधार आरोपों से यह प्रक्रिया प्रभावित हुई है. इसमें कहा गया है कि इसका मुकाबला करने के लिए वेरिफाइड फैक्ट और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के माध्यम से तत्काल प्रतिक्रियाएं जारी की जा रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मतदाताओं और हितधारकों को सही जानकारी मिलती रहे. संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा ECI

चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "चुनाव आयोग गलत सूचना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपनी संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा है. चूंकि गलत सूचना चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को कम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए जन जागरूकता को मजबूत करना और विश्वास की पुष्टि करना आवश्यक हो जाता है." उन्होंने कहा कि वेरिफाइड फैक्ट के साथ इसका मुकाबला करके चुनाव आयोग का उद्देश्य एक सुविचारित इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है. सूत्रों ने बताया, "चुनाव आयोग गलत सूचनाओं, अर्धसत्य और निराधार आरोपों से निपटने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर अपनी संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ऐसी चीजों के बारे में जागरूक करना और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है." उन्होंने कहा, "जिले के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग से जुड़ी किसी भी गलत सूचना के मामले को जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से इसके मीडिया नोडल अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा. इसके बाद इसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय और फिर चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा."