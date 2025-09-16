गलत सूचना से निपटने के लिए संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा चुनाव आयोग
चुनाव आयोग भ्रामक सूचनाओं और निराधार आरोपों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करने पर काम कर रहा है.
Published : September 16, 2025 at 4:28 PM IST
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अपने विरुद्ध भ्रामक सूचनाओं और निराधार आरोपों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करने पर काम कर रहा है. उल्लेखनीय है कि चुनावी राज्य बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ने इस चुनौती को और भी स्पष्ट रूप से उजागर किया है.
चुनाव आयोग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से भ्रामक सूचनाओं, अर्धसत्यों और निराधार आरोपों से यह प्रक्रिया प्रभावित हुई है. इसमें कहा गया है कि इसका मुकाबला करने के लिए वेरिफाइड फैक्ट और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के माध्यम से तत्काल प्रतिक्रियाएं जारी की जा रही हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मतदाताओं और हितधारकों को सही जानकारी मिलती रहे.
संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा ECI
चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "चुनाव आयोग गलत सूचना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपनी संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा है. चूंकि गलत सूचना चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को कम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए जन जागरूकता को मजबूत करना और विश्वास की पुष्टि करना आवश्यक हो जाता है."
उन्होंने कहा कि वेरिफाइड फैक्ट के साथ इसका मुकाबला करके चुनाव आयोग का उद्देश्य एक सुविचारित इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है. सूत्रों ने बताया, "चुनाव आयोग गलत सूचनाओं, अर्धसत्य और निराधार आरोपों से निपटने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर अपनी संचार रणनीति को मजबूत करने पर काम कर रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ऐसी चीजों के बारे में जागरूक करना और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है."
उन्होंने कहा, "जिले के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग से जुड़ी किसी भी गलत सूचना के मामले को जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से इसके मीडिया नोडल अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा. इसके बाद इसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय और फिर चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा."
उन्होंने बताया कि इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर अगर चुनाव आयोग किसी भी गलत सूचना पर ध्यान देता है, तो उसे सीईओ और फिर जिला स्तर तक पहुंचाया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि गलत सूचनाओं से निपटने के अलावा, चुनाव आयोग इस बात पर भी जोर दे रहा है कि उसकी पहलों को जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए.
चुनाव आयोग की जागरूकता पहलों को प्रचारित किया जाए
उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि चुनाव आयोग की जागरूकता सहित सभी पहलों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि चुनाव आयोग की जागरूकता सहित सभी पहलों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के अपने मीडिया और संचार अधिकारियों (CEO) के लिए एक कार्यशाला आयोजित की और उनसे किसी भी गलत सूचना का खंडन करने और यह स्पष्ट रूप से बताने को कहा कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार ही होते हैं.
संचार तंत्र को मजबूत करने पर जोर
मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ समय पर तथ्यात्मक जानकारी प्रसारित करने के लिए सीईओ कार्यालयों के संचार तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया. देश भर के 51 मीडिया नोडल अधिकारियों और सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया और मीडिया और सोशल मीडिया के दृष्टिकोण से मतदाता सूची के एसआईआर पर सत्र आयोजित किए. इसमें गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के विभिन्न उपकरणों, तकनीकों और रणनीतियों पर एक विशेषज्ञ सत्र भी आयोजित किया गया.
यह भी पढ़ें- जमकर खाइये और पीजिए, दूध से लेकर पनीर, घी-मक्खन, आइसक्रीम के दाम हुए कम, जानें नए रेट्स