नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को कहा कि उसने 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटा दिया है, जो समान दर्जा जारी रखने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं.

भारत में राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय, राज्य या आरयूपीपीएस हों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के अनुसार चुनाव पैनल के साथ पंजीकृत हैं.

राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पार्टी छह वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ती है तो उसे रजिस्टर्ड दलों की सूची से हटा दिया जाएगा.

इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार, पार्टियों को पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारियों जैसे विवरण देने होते हैं तथा किसी भी परिवर्तन के बारे में बिना देरी के भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करना होता है.

ईसीआई ने कहा कि इससे पहले जून में उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में 345 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया था.

इसीक्रम में सीईओ ने पूछताछ की, इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रत्येक पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से जवाब देने और अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया.

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर, कुल 345 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 334 उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करते पाए गए. वहीं शेष मामलों को पुनः सत्यापन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है.

चुनाव आयोग ने कहा कि सभी तथ्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया गया है.

इसमें कहा गया है, "अब कुल 2854 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 2520 शेष बचे हैं. सूची से हटाने की यह प्रक्रिया निर्वाचन प्रणाली को स्वच्छ बनाने के लिए चुनाव आयोग की व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है."

ईसीआई ने कहा कि ये आरयूपीपी अब आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और धारा 29सी के प्रावधानों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

चुनाव आयोग ने कहा कि इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी पक्ष आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है.

