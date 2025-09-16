ETV Bharat / bharat

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

1996 का विवादित नारा 'भूरा बाल साफ करो' फिर से राजद नेताओं ने दोहराया है. इससे बिहार चुनावी राजनीति में नई गर्माहट आ गई है.

विवादित बयान से सियासत गरमायी
विवादित बयान से सियासत गरमायी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2025 at 8:45 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: बृजम पांडेय

पटना: 1996 की एक सुबह बिहार की राजनीति में तहलका मचाने वाला बयान अखबार की सुर्खियों में था 'भूरा बाल साफ करो.' यह कोड शब्द था सवर्ण जातियों को निशाना बनाने का जो तब मुख्यमंत्री लालू यादव के दौर की राजनीति की गूंज बन गया था. लालू के सत्ता में रहते हुए बिहार के चुनावी माहौल में कटु संघर्ष और सामाजिक जटिलताएं उभर कर आईं, लेकिन बाद में उन्होंने इस विवादित बयान से दूरी भी बनाई. यह वक्त बिहार की राजनीति के एक युग की याद दिलाता है.

पुराना जख्म फिर खुला: बिहार में चुनावी माहौल गर्म होता दिख रहा है और फिर से वही पुरानी बात सामने आ गई है. हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक मुन्ना यादव ने लालू यादव के उस पुराने विवादित बयान को फिर से ताजा कर दिया. उन्होंने कहा कि यहां शर्मा, मिश्रा का कुछ नहीं होगा, यहां से भूरा बाल साफ करना होगा. इस बयान ने राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला दिया.

बिहार की पॉलिटिक्स में भूरा बाल साफ करो का नारा फिर गूंजा (ETV Bharat)

अशोक महतो ने दी फिर हवा: मुन्ना यादव के बयान के बाद राजद के वरिष्ठ नेता अशोक महतो ने इसे दोहराते हुए साफ कर दिया कि पार्टी उस वक्त की बात से बिल्कुल डिगी नहीं है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 90% पर 10% कभी हावी नहीं हो सकते 10% कभी भी यह तय नहीं करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा. भूरा बाल साफ करना होगा.

अशोक महतो का विवादित इतिहास: राजद नेता अशोक महतो का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा है. जेल से रिहाई के बाद उन्होंने जल्दी शादी की और अपनी पत्नी अनीता महतो को 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद से मुंगेर की प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे चुनाव हार गईं. अशोक महतो के अपराधिक इतिहास ने भी उनकी छवि को विवादास्पद बना रखा है, जो इस चुनावी लड़ाई को और भी पेचीदा बना देता है.

लालू प्रसाद यादव
लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

1996 का विवादित नारा: वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसिना रोड में 1996 के उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति और 'भूरा बाल साफ करो' नारे की पड़ताल की है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उस समय एक अखबार में यह बयान छपा था, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी. हालांकि, लालू यादव ने अगले दिन इस बयान को देखकर नाराजगी जताई, लेकिन उन्होंने किसी पर आपत्ति जताने का खुलासा नहीं किया था.

लालू यादव ने कभी नहीं स्वीकारा: कुछ दिनों बाद जब लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने इस विवादित बयान से दूरी स्पष्ट कर दी. उन्होंने कहा कि यह बयान उन्होंने कभी नहीं दिया और न ही किसी मंच पर ऐसी बात कही. यह बयान उनकी सोच और राजनीति के खिलाफ था. नलिन वर्मा की किताब में इस घटना का जिक्र राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में हुआ है.

लालू प्रसाद यादव
लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी का A to Z नारा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राजद के नेताओं और विधायकों द्वारा 'भूरा बाल साफ करो' जैसे विवादित बयानों का दोहराना पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है. लालू यादव के बाद जब तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली तो उन्होंने A To Z का नारा दिया था. सभी समुदाय, वर्ग और जाति को लेकर चलने का नारा दिया था लेकिन, उनके विधायक और नेता ही उनकी बनी बनाई इमेज पर पानी फेर रहें है. हालांकि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने भी बयान देने वाले नेताओं की खिलाफत नहीं की है. इस मसले पर उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई है.

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

15 फीसदी है सवर्ण: बिहार की जाति सर्वेक्षण के मुताबिक सर्वे के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12 फीसदी, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01 फीसदी, अनुसूचित जाति 19.65 फीसदी, अनुसूचित जनजाति 1.68 फीसदी और सवर्ण समुदाय 15.52 फीसदी हैं. सवर्ण समुदाय में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और लाला यानी कायस्थ शामिल है. माना जाता है कि सवर्ण समुदाय बिहार के राजनीति की दशा और दिशा तय करते है. ऐसे में ये बयान उसी की प्रतिक्रिया है.

तेजवी यादव के मंच पर अशोक महतो व अन्य
तेजवी यादव के मंच पर अशोक महतो व अन्य (ETV Bharat)

भाजपा का कड़ा हमला राजद पर: राजद के नेताओं द्वारा 'भूरा बाल साफ करो' जैसे विवादित बयानों के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि 1996 में लालू यादव ने यह बयान दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाली ए टू जेड पार्टी बताया था. इसके बावजूद अब राजद के विधायक मुन्ना यादव और अशोक महतो ने वहीं पुराना नारा दोहराया है.

राजद नेता अशोक महतो
राजद नेता अशोक महतो (ETV Bharat)

"चुनाव के समय राजद का असली चेहरा सामने आता है, जब वे समाज में वैमनस्य और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं. राजद भाई को भाई से लड़ाने और जातीय संघर्ष बढ़ाने की राजनीति करती है, लेकिन बिहार की जनता अब इस छलावे में आने वाली नहीं है. इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता राजद को कड़ी मात देने को तैयार है." -प्रभाकर मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा

राजद विधायक मुन्ना यादव
राजद विधायक मुन्ना यादव (ETV Bharat)

कांग्रेस का विरोध: राजद के विधायक और नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बाद पार्टी के भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. सभी नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और बयान देने से बच रहे हैं. इस बीच, कांग्रेस के नेता असितनाथ तिवारी ने इस मामले पर खुलकर अपनी राय दी. उनका कहना है कि देश को जाति या धर्म के नाम पर विभाजित नहीं होना चाहिए.

"कांग्रेस का नारा है पूरा देश साथ करो, अंग्रेज़ों के समर्थक और भाजपाइयों को साफ करो." - असितनाथ तिवारी, कांग्रेस नेता

एकजुटता में ही देश का भविष्य: असितनाथ तिवारी ने जोर देकर कहा कि अगर जनता बिखर जाएगी, टूट जाएगी या परिवार में झगड़ा होगा, तो उसका फायदा देश के शत्रु उठाएंगे. जो लोग जाति और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे असली देश के दुश्मन हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है क्योंकि वे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए, पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा ताकि देश मजबूत बने.

लालू प्रसाद यादव
लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार की चिंता: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे ने 'भूरा बाल साफ करो' जैसे नारे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फैली जातीय उन्माद की आग अब काफी हद तक बुझ चुकी थी और सामाजिक वैमनस्यता खत्म होने के करीब थी, लेकिन चुनाव के वक्त राजद के नेताओं द्वारा इस तरह की बातों को दोहराना स्थिति को फिर से खराब करने जैसा है.

शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए: सुनील पांडे का मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को इस विवादित बयान पर तुरंत सफाई देनी चाहिए और पार्टी को इस वैमनस्य को बढ़ावा देने से रोकना चाहिए. पांडे ने इस मामले पर सार्वजनिक बहस को निंदनीय बताया और इसे बिहार की प्रगति के लिए हानिकारक माना.

राजद विधायक मुन्ना यादव
राजद विधायक मुन्ना यादव (ETV Bharat)

"बिहार की जनता जागरूक और समझदार है, जो अपनी वोट की अहमियत को इस तरह की विवादित और गैरजरूरी बातों में नहीं गंवाएगी. इसलिए, राजनीतिक दलों को भी सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी समझनी होगी."- सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

क्या है तेजस्वी यादव का A to Z फॉर्मूला?:बिहार में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति है. इसमें A से अति पिछड़ा, B से ब्राह्मण, C से चंद्रवंशी, D से दलित, E से अत्यंत पिछड़ा तक सभी जातियों और समुदायों को जोड़ने की कोशिश है. यह फार्मूला सामाजिक न्याय, जातीय संतुलन और व्यापक जनाधार को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि चुनाव में हर वर्ग का समर्थन मिल सके और सत्ता परिवर्तन संभव हो सके.

