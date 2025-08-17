नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और SIR को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है.
उन्होंने कहा, "लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट और 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट चुनाव के लिए काम करते हैं. इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में, क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है?..."
'चुनाव आयोग झूठे आरोपों से डरता'
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डबल वोटिंग के आरोप में कहा, "कुछ मतदाताओं ने डबल वोटिंग का आरोप लगाया. जब सबूत मांगा गया, तो कोई जवाब नहीं दिया गया. न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता ऐसे झूठे आरोपों से डरता है.
'चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति'
उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो आज चुनाव आयोग सभी को यह स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के, गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ निडरता से चट्टान की तरह खड़ा रहा है, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा.
'45 दिनों में चुनौती दे सकते हैं राजनीतिक दल'
चुनाव आयुक्त ने मीडिया को बताया, "रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नतीजे घोषित करने के बाद भी, कानून में यह प्रावधान है कि 45 दिनों की अवधि के भीतर, राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव को चुनौती देने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं."
उन्होंने कहा कि इन 45 दिनों की अवधि के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, चाहे वह केरल हो, कर्नाटक हो, या बिहार हो. जब चुनाव के बाद की वह 45 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और उस अवधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को कोई अनियमितता नहीं मिलती है, तो आज, इतने दिनों के बाद, देश के मतदाता और लोग इस तरह के निराधार आरोप लगाने के पीछे की मंशा को समझते हैं.
उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "...जहां तक मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट का सवाल है सुप्रीम कोर्ट 2019 में पहले ही कह चुका है कि यह मतदाता की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है."
