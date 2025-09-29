ETV Bharat / bharat

एशिया कप खत्म, पॉलिटिक्स शुरू! 'सियासी ट्रॉफी' के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में छिड़ी जंग

वहीं, सोशल मीडिया पर इंडिया विन्स और ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करता नजर आया, जिसमें लिखा गया, "तीन बार हराया—ग्रुप स्टेज, सुपर फोर, फाइनल. यह न्यू इंडिया है!" यह मुद्दा अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है.

'पाकिस्तान पर डबल जीत' बता दें कि भारत ने मई 2025 के 'ऑपरेशन सिंदूर' जिसे पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने चलाया था और पीओके के साथ-साथ पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. बीजेपी ने इस ट्वीट को 'पाकिस्तान पर डबल जीत' का प्रतीक बताया. गृह मंत्री अमित शाह ने इसे क्रिकेट और कूटनीति की सर्जिकल स्ट्राइक कहा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, "पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हराने का जज्बा—मैदान हो या मिशन!"

दुबई में भारत ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता, लेकिन मैदान से ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के ट्वीट की हो रही है. पीएम ने ट्वीट किया "ऑपरेशनसिंदूर ऑन द क्रिकेट फील्ड. रिजल्ट वही—इंडिया विन्स! हमारे खिलाड़ियों को बधाई!"

पहले एशिया कप खेलने के फैसले पर विवाद और अब जीत के बाद सियासी ड्रामा—क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि बीजेपी की 'पाकिस्तान पर विजय' की स्क्रिप्ट बन गया है. सोमवार को भी क्रिकेट टीम को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगता रहा.

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में भारत की पाकिस्तान पर 5 विकेट की शानदार जीत ने क्रिकेट के मैदान को सियासी रणभूमि में बदल दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने इस जीत को 'ऑपरेशन सिंदूर' से जोड़कर बीजेपी को 'राष्ट्रीय गौरव' का नया मुद्दा दे दिया, जबकि विपक्ष ने इसे 'सस्ती राजनीति' और 'खेल का अपमान' करार दिया है.

'क्रिकेट को युद्ध मत बनाओ'

विपक्ष आरोप लगा रहा कि 'क्रिकेट को युद्ध मत बनाओ'. विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "क्रिकेट को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना शर्मनाक है. यह खिलाड़ियों की मेहनत का अपमान है. बीजेपी हर चीज को वोट की राजनीति बनाती है."

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "पाकिस्तान को हराना गर्व की बात, लेकिन इसे सैन्य ऑपरेशन से जोड़कर सस्ती तालियां मत बटोरिए." वहींं, शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा, "अगर पाकिस्तान जीत जाता, तो क्या कहते? ऑपरेशन फेल? बीजेपी को खेल को खेल रहने देना चाहिए."

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे 'सियासी नौटंकी' कहा और पूछा, "क्या अब हर छक्के को सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे?" विपक्ष ने बीसीसीआई के उस फैसले की भी आलोचना की, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया और एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया.

आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने इसे 'बच्चों जैसी हरकत' बताया. कुल मिलाकर देखा जाए तो एशिया कप पर पहले विवाद और अब जीतने के बाद सियासत जारी है. एशिया कप के पहले से ही सोशल मीडिया पर बायकॉट पाकिस्तान क्रिकेट ट्रेंड किया जा रहा था.

'कूटनीतिक जीत' बता रही बीजेपी

बीजेपी इस फैसले को 'कूटनीतिक जीत' बता रही है, लेकिन विपक्ष ने इसे 'यू-टर्न' करार दिया. अब जीत के बाद बीजेपी ने इसे 'पाकिस्तान पर नैतिक और रणनीतिक जीत' का प्रतीक बनाया. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "विपक्ष को गर्व होना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ विरोध करते हैं. यह जीत देश की एकता की जीत है."

वोट की जंग छिड़ी

कहीं ना कहीं देखा जाय तो क्रिकेट के माध्यम से वोट की जंग छिड़ गई है. सूत्रों की माने तो एक अंदरूनी सर्वे जो कहीं भाजपा संगठन से जुड़ी भी बताई जा रही है उसमें 58 प्रतिशत भारतीयों ने पीएम के ट्वीट को 'राष्ट्रवादी' बताया, लेकिन 35 फीसदी ने इसे 'खेल का राजनीतिकरण' कहा. विपक्ष का तर्क है कि बीजेपी ने जानबूझकर क्रिकेट को 'पाकिस्तान विरोधी' नैरेटिव में ढाला.

कुल मिलाकर देखा जाए तो एशिया कप खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी चल रही है. बीजेपी इसे 'पाकिस्तान पर जीत' का नाम दे रही है जबकि विपक्ष इसे 'खेल की बेइज्जती' बता रहा है. सवाल यह है कि क्या क्रिकेट अब सिर्फ खेल रहेगा, या हमेशा सियासी 'विजय मोड' का हिस्सा बनेगा? फिलहाल, भारतीय टीम ट्रॉफी के बिना ही घर लौट रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये 'सियासी ट्रॉफी' बन चुकी है.

यह भी पढ़ें- 'अगर युद्ध आपके गर्व...', पीएम मोदी के ट्वीट से बौखलाए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी