'नेता में आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ खारिज की, जानें मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अदालत को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनने देगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि एक राजनेता में अपने विरोधियों की आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ भाजपा की तेलंगाना इकाई की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भाषण के संबंध में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल थे.

शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को स्पष्ट कर दिया कि पीठ इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. हालांकि, कुमार ने पीठ से इस मामले में उनकी दलीलें सुनने का आग्रह किया. मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि वह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अदालतों को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनने दिया जाएगा.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि अगर यह मानहानि है तो कोई राजनीतिक बहस नहीं होगी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम नहीं चाहते कि अदालतें...अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपको यह सब सहने के लिए मजबूत होना चाहिए..." राजनीतिक लड़ाई के मंच में बदल जाएं. मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने भाजपा की तेलंगाना इकाई द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी.

1 अगस्त को, तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के. लक्ष्मण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया था. यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तेलंगाना महासचिव कसम वेंकटेश्वरलू द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें रेड्डी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार रैली के दौरान की गई टिप्पणियों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी.