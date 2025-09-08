ETV Bharat / bharat

'नेता में आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ खारिज की, जानें मामला

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना भाजपा की याचिका खारिज कर दी. यह मामला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे से जुड़ा था.

politician should have strong skin SC rejects plea against Telangana CM Revanth Reddy bjp defamation
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 2:16 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अदालत को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनने देगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि एक राजनेता में अपने विरोधियों की आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ भाजपा की तेलंगाना इकाई की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भाषण के संबंध में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल थे.

शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को स्पष्ट कर दिया कि पीठ इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. हालांकि, कुमार ने पीठ से इस मामले में उनकी दलीलें सुनने का आग्रह किया. मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि वह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अदालतों को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनने दिया जाएगा.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि अगर यह मानहानि है तो कोई राजनीतिक बहस नहीं होगी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम नहीं चाहते कि अदालतें...अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपको यह सब सहने के लिए मजबूत होना चाहिए..." राजनीतिक लड़ाई के मंच में बदल जाएं. मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने भाजपा की तेलंगाना इकाई द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी.

1 अगस्त को, तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के. लक्ष्मण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया था. यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तेलंगाना महासचिव कसम वेंकटेश्वरलू द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें रेड्डी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार रैली के दौरान की गई टिप्पणियों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी.

मई 2024 में दर्ज की गई शिकायत में दावा किया गया था कि इसी महीने की शुरुआत में भद्राद्री कोठागुडेम जिले में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान मुख्यम रेवंत रेड्डी ने भाजपा के खिलाफ 'झूठे और अपमानजनक' बयान दिए थे.

भाजपा की तेलंगाना इकाई ने, जिसका प्रतिनिधित्व उसके महासचिव कर रहे थे, मई 2024 में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 4 मई 2024 को पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कथित अपमानजनक भाषण ने एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीएम रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक फर्जी और संदिग्ध राजनीतिक कहानी गढ़ी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह आरक्षण समाप्त कर देगी.

पिछले साल अगस्त में एक ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तत्कालीन आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत कथित मानहानि के अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है. अधिनियम की धारा 125 चुनाव के संबंध में विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है.

रेड्डी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया. रेड्डी ने तर्क दिया कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं.

