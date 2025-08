ETV Bharat / bharat

'आज मैं शून्य हो गया हूं', शिबू सोरेन के निधन पर बेटे सीएम हेमंत सोरेन का पोस्ट, पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक - DISHOM GURU SHIBU SOREN

सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : August 4, 2025 at 10:26 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 11:03 AM IST 3 Min Read

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है. उन्होंने 81 साल की उम्र में सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली. शिबू सोरेन के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. वे आदिवासी समाज के बड़े नेता थे. उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनके निधन की जानकारी देते हुए अपना दुख जाहिर किया. उन्होंने कहा कि आज मैं शून्य हो गया हूं. गौरतलब हो कि दिशोम गुरु काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. झारखंड के लोग उनके स्वस्थ होने को लेकर जगह-जगह पूजा और प्रार्थनाएं कर रहे थे. सीएम हेमंत सोरेन भी पूरे परिवार संग दिल्ली में शिबू सोरेन के साथ मौजूद थे. शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है. पीएम मोदी ने शिबू सोरेन को एक ज़मीनी नेता बताते हुए लिखा कि उन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ. वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे. उनके निधन से दुःख हुआ. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. पीएम मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात भी की और संवेदना व्यक्त की.

