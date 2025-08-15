ETV Bharat / bharat

रामदास सोरेन ने JMM से शुरू किया था राजनीतिक सफर, शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में लिया था हिस्सा

रामदास सोरेन का राजनीतिक सफर संघर्ष, प्रतिबद्धता और सक्रियता से भरा रहा. उन्होंने शिबू सोरेन के साथ आंदोलन में हिस्सा भी लिया था.

Jharkhand Education Minister Ramdas Soren's political journey started with JMM
रामदास सोरेन (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 11:40 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 12:16 AM IST

6 Min Read

पूर्वी सिंहभूम: घाटशिला विधायक सह झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया. उनका जन्म 1 जनवरी 1963 को हुआ था. वे संथाल आदिवासी समुदाय से आते थे और पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा क्षेत्र के दामपाड़ा के खरसती गांव के रहने वाले थे. उन्होंने को-ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. उनके दादा टेल्को कर्मचारी और पिता ग्राम प्रधान थे. उनकी एक पुत्री बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली में मैनेजर हैं, दो पुत्र व्यवसायी हैं और एक पुत्र UPSC की तैयारी कर रहा है.

विधायक बनने का सफर

1980 में रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की और झारखंड अलग आंदोलन में अपना योगदान दिया. इसी दौरान तत्काल घोड़ाबांधा पंचायत सचिव बने. इसके बाद उन्होंने क्रमशः प्रखंड सचिव, अनुमंडल सचिव एवं विभाजित पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव पदों पर अपनी सेवा दी. इसके बाद 1995 में रामदास सोरेन जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़े. जहां उनका मुकाबला भाजपा के रघुवर दास से हुआ और वे लगभग 7,306 वोट पाकर चुनाव हार गए.

2004 में झामुमो से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने घाटशिला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे. अंततः JMM ने उन्हें 2009 में टिकट दिया, जहां वो कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू को 1,192 वोटों से हराकर पहली बार विधायक चुने गए. लेकिन 2014 में भाजपा के लक्ष्मण टुडू से हार गए. इसके बाद 2019 में फिर से JMM से चुनाव जीतकर विधायक बने और इस बार भाजपा के लखन चंद्र मार्डी को हराया.

प्रखंड सचिव से मंत्री की जिम्मेदारी

झामुमो में लंबे समय तक वे प्रखंड सचिव, जिला सचिव और पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष के पद पर रहे. वर्तमान में वे विधायक होने के साथ ही लंबे समय से पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे.

30 अगस्त 2024 को चंपाई सोरेन ने JMM छोड़ा और कैबिनेट की सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. इस दौरान रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल करने के लिए चुना (चंपाई सोरेन के स्थान पर) गया था.

पहले कार्यकाल (30 अगस्त–28 नवंबर 2024) में उन्हें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया. फिर 5 दिसंबर 2024 से वर्तमान मंत्री पद में School Education & Literacy (शैक्षणिक शिक्षा एवं साक्षरता) विभाग का नेतृत्व संभाला.

सामाजिक पृष्ठभूमि और आदिवासी पहचान

रामदास सोरेन संथाल समुदाय से आते थे और पूर्वी सिंहभूम (कोल्हान मंडल) में उनकी आदिवासी समुदाय में मजबूत पैठ थी. कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन के बाद झामुमो के दूसरे बड़े नेता माने जाताे थे. वे लंबे समय से झामुमो की स्थानीय संगठन व्यवस्था से जुड़े रहे. वे समाज के दबे-कुचले तबकों की आवाज के प्रति हमेशा मुखर नजर आते थे. मंत्री रामदास सोरेन ने घाटशिला प्रखंड क्षेत्र के हैदलजुडी़ में पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय और ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की, जिसका निर्माण कार्य प्रगति में है.

आंदोलन के दौरान कई बार गए जेल

झारखंड आंदोलन के दौरान रामदास सोरेन ने JMM कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन के साथ झारखंड राज्य की मांग में सक्रिय भूमिका निभाई थी. आंदोलन के दौरान रामदास सोरेन कई बार जेल भी गए.

शिक्षा मंत्री रहते हुए कई योजनाएं लागू की

रामदास सोरेन एक संघर्षशील नेता थे. मामूली कार्यकर्ता से लेकर विधायक और कैबिनेट मंत्री तक का सफर आदिवासी समाज की उम्मीदों को साथ लेकर तय किया. उनकी कहानी आदिवासी नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका की मिसाल है. वर्तमान में वह स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए राज्य में शैक्षणिक सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की.

  • स्कूल रूअर‑2025 अभियान (School Chalo / Back to School Campaign): अप्रैल‑ मई 2025 में स्कूल रूअर‑2025 अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 5–18 वर्ष के सभी बच्चों का 100% नामांकन, उपस्थिति और कक्षा परिवर्तन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
  • शिक्षक भर्ती और ट्रांसफर पॉलिसी सुधार: मार्च 2025 तक लगभग 7,930 सरकारी स्कूल एक शिक्षक मॉडल पर चल रहे थे, जिसमें कुल 3.81 लाख छात्र हैं. इसमें सुधार लाने के लिए सरकार 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है. साथ ही 10,000 आदिवासी भाषाओं के शिक्षकों की बहाली भी तय की गयी है, जिससे स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
  • स्कूल निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण: जून 2025 में, मंत्री रामदास सोरेन ने निर्देश दिया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ/डीएसई) प्रत्येक प्रखंड में महीने में कम से कम एक स्कूल का निरीक्षण करें. इसके लिए कक्षाएं लेना, शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा करना, जियो-टैगिंग सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है. साथ ही उदाहरण स्वरूप यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी वितरण की प्रभावशीलता की रैंडम सर्वे और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.
  • बुनियादी ढांचा सुधार (Bench‑Desk वितरण, CM Schools): घाटशिला क्षेत्र के 18 सरकारी स्कूलों में 400 बेंच‑डेस्क बांटी गईं ताकि बच्चे जमीन पर बैठकर न पढ़ें और शिक्षा संरचना मजबूत बनी रहे. गोविंदपुर आदर्श विद्या निकेतन में वाटर कूलर, आरओ, लॉकर, सेनेटरी पैड मशीन आदि सुविधाएं शुरू की गयी. इसके अलावा पूरे राज्य में 80 और CM School of Excellence खोलने की घोषणा की गयी.
  • नए शैक्षणिक प्रयोग No Bag Day: झारखंड में प्राइमरी स्कूलों (Class 1–8) के लिए No Bag Day लागू करने का प्रस्ताव.
  • आदिवासी भाषा और निजी स्कूलों पर नियंत्रण: जनजातीय भाषाओं जैसे संथाली, हो, कुड़ुख, मुंडारी आदि को Class VI–X तक पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रस्ताव. निजी स्कूलों की मनमानी (रि‑एडमिशन फीस आदि) पर कानूनी अंकुश लगाने और शिकायत पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव.
  • अंतरिम शिक्षा (Class XII) कॉलेजों से हटाकर +2 हाईस्कूल या इंटरमीडिएट स्कूलों में स्थानांतरित करने की नीति स्थापित की गई.

