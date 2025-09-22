ETV Bharat / bharat

लालू परिवार में भाई-भाई की सियासत, तेज प्रताप ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर तेजस्वी को दी टक्कर

तेज प्रताप-तेजस्वी की राघोपुर-महुआ में सियासी टकराव तेज हो गया है. छोटे दलों संग गठबंधन कर तेज प्रताप ने आर-पार की लड़ाई छेड़ी है.

लालू परिवार में खींचतान
लालू परिवार में खींचतान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 2:38 PM IST

पटना: लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अब आमने-सामने हैं. तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के बैनर तले नए राजनीतिक गठबंधन के साथ सक्रियता बढ़ाई है, जबकि तेजस्वी यादव RJD की कमान संभाले हुए हैं. तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर तेजस्वी के राघोपुर क्षेत्र में दस्तक दी है. राहत सामग्री बांटने के बहाने पहुंचे तेज प्रताप ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता जनता के बीच होना चाहिए, वह सड़क पर नाच रहा है. लालू परिवार की यह सियासी जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है.

लालू परिवार में दिखी खींचतान: तेज प्रताप यादव ने छोटे दलों को साथ लेकर पांच पार्टियों का गठबंधन बनाया है और अति पिछड़ों को साधने के लिए लगातार सम्मेलन कर रहे हैं. उन्होंने घोसी, अरवल, जहानाबाद और शाहपुर से उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है. महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर तेज प्रताप ने राघोपुर में सक्रिय तेजस्वी को सीधी चुनौती दी है. दोनों भाईयों की सियासी जंग अब खुलकर सामने आ रही है.

लालू परिवार में पॉलिटिकल वार (ETV Bharat)

राघोपुर विधानसभा सीट पर तेज प्रताप की नजर: तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जबकि तेजस्वी राघोपुर से मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. दोनों सीटें एक-दूसरे के करीब हैं, जिससे टकराव और दिलचस्प हो गया है. बाढ़ राहत बांटने के बहाने तेज प्रताप राघोपुर पहुंचे और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए बोले जिसे जनता के बीच होना चाहिए, वह सड़क पर नाच रहा है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

महुआ में तेज प्रताप को घेरने की तैयारी: तेज प्रताप यादव के राघोपुर दौरे के बाद तेजस्वी यादव ने जवाबी रणनीति अपनाते हुए महुआ का दौरा किया. वहां उन्होंने साफ कहा कि कि जो पार्टी का सदस्य नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ेगा, इशारा सीधे तेज प्रताप की ओर था. सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी अब महुआ से तेज प्रताप के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं. स्थानीय विधायक मुकेश रोशन को दोबारा मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे भाई बनाम भाई की लड़ाई और तीखी हो गई है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

महुआ बनाम राघोपुर: तेज प्रताप यादव अब आर-पार के मूड में हैं. अगर तेजस्वी यादव महुआ में उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं, तो तेज प्रताप भी राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ अपने गठबंधन से प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे. दोनों भाई अब एक-दूसरे को सियासी शिकस्त देने की तैयारी में हैं. महुआ और राघोपुर की लड़ाई अब सिर्फ दो सीटों की नहीं, बल्कि लालू परिवार की राजनीतिक विरासत की परीक्षा बन चुकी है. बड़ा सवाल यह है कि इस खुली टकराव की स्थिति में लालू प्रसाद यादव क्या रुख अपनाएंगे?

लालू यादव के साथ तेज प्रताप यादव
लालू यादव के साथ तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

तेज प्रताप अति पिछड़ों को साधने की कोशिश: तेज प्रताप यादव अब गंभीर राजनीतिक मोर्चा संभाल चुके हैं. अति पिछड़ा सम्मेलन के जरिए उन्होंने न केवल एनडीए सरकार पर हमला बोला, बल्कि अपने भाषणों में सामाजिक न्याय और रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता दी. उन्होंने कहा कि नेताओं को चुनाव लड़ने की बजाय जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. जनता दरबार लगाकर उन्होंने अपने जमीनी नेता की छवि को भी सामने रखा.

बहन मीसा भारती के साथ तेज प्रताप यादव
बहन मीसा भारती के साथ तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

डबल इंजन सरकार पर पलायन को लेकर निशाना: तेज प्रताप यादव ने सम्मेलन के मंच से डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आज भी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, जो सरकार की विफलता है. उनका फोकस अति पिछड़ा वर्ग (36% वोट बैंक) पर रहा, जिसे वे अपने पक्ष में लामबंद करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी बिहार में पलायन रोकने के लिए ठोस योजनाओं पर काम करेगी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सियासी घमासान के केंद्र में भाई-भाई: तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सियासी खाई अब और गहरी होती जा रही है. तेजस्वी यादव ने महुआ में बयान दिया कि पार्टी से बाहर का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो तेज प्रताप ने भी संकेत दिया कि अगर RJD ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, तो वे राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे. दोनों विधानसभा क्षेत्रों की यह लड़ाई अब लालू परिवार की आंतरिक सियासत का प्रतीक बन चुकी है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"इस बार एनडीए को चिराग पासवान का समर्थन मिलेगा, जिससे RJD को पिछले बार जैसा फायदा नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर तेज प्रताप ने ज्यादातर सीटों पर RJD के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो तेजस्वी की स्थिति कमजोर हो सकती है. राघोपुर जैसी मजबूत सीट पर भी मुकाबला कांटे का हो जाएगा, खासकर जब विरोध अपने ही घर से हो." -कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव
लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

शाहपुर से सियासी संकेत: तेज प्रताप यादव ने शाहपुर विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जहां से RJD के शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी विधायक हैं. इससे स्पष्ट है कि तेज प्रताप केवल बयानबाजी नहीं कर रहे, बल्कि पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. जनशक्ति जनता दल को मजबूत करते हुए वे एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं और अति पिछड़ा वोट बैंक को अपनी ताकत बनाने में जुटे हैं.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

राघोपुर यादव बहुल सीट पर तेजस्वी की तीसरी परीक्षा: राघोपुर विधानसभा सीट को यादव डोमिनेंट सीट माना जाता है, जहां लगभग 31% यादव, 18% अनुसूचित जाति और 3% मुस्लिम मतदाता हैं. इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,45,163 है, जिनमें 1,59,258 महिलाएं और 1,55,106 पुरुष शामिल हैं. 2015 और 2020 में इस सीट से तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की थी. अब 2025 में एक बार फिर से उनका मुकाबला भाजपा के सतीश कुमार से हो सकता है, जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है राघोपुर: 1951 में गठित राघोपुर विधानसभा सीट पर अब तक 19 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें 7 बार राष्ट्रीय जनता दल, 3 बार कांग्रेस, 2 बार जनता दल और एक-एक बार जेडीयू व जनता पार्टी ने जीत हासिल की है. लालू परिवार से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. राघोपुर सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि लालू परिवार की राजनीतिक विरासत की प्रतीक बन चुकी है.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

2025 में राघोपुर बनेगा सबसे दिलचस्प मुकाबले का मैदान: 2025 के चुनाव में राघोपुर सीट हाई-प्रोफाइल बनती जा रही है. एक तरफ तेजस्वी यादव की साख दांव पर होगी, तो दूसरी ओर भाजपा के सतीश कुमार पुरानी टक्कर को दोहराना चाहेंगे. इसी बीच, अगर तेज प्रताप यादव अपने गठबंधन से उम्मीदवार उतारते हैं, तो यह मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं रहेगी. यह चुनाव न केवल बाहरी चुनौती, बल्कि पारिवारिक टकराव का भी गवाह बनेगा.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

महुआ में फिर से दावा ठोकते तेज प्रताप यादव: महुआ विधानसभा सीट का गठन भी 1951 में हुआ था. यहां से तेज प्रताप यादव 2015 में विधायक बने थे. 2020 में यह सीट RJD के मुकेश रोशन के खाते में गई, जिन्होंने जदयू के आसमान प्रवीण को हराया. अब एक बार फिर तेज प्रताप यादव ने इस सीट से ताल ठोक दी है. माना जा रहा है कि तेज प्रताप और मुकेश रोशन के बीच सीधा मुकाबला होगा, जिससे महुआ में भी भाई-भतीजावाद की सियासी चर्चा तेज हो गई है.

अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ तेज प्रताप यादव
अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

महुआ में बहुकोणीय मुकाबले की तैयारी: महुआ सीट इस बार बहुकोणीय मुकाबले का केंद्र बनने जा रही है। तेज प्रताप जहां अपने पुराने क्षेत्र में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, वहीं RJD मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को फिर मैदान में उतार सकती है. इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस सीट से एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है. ऐसे में यह सीट जातीय समीकरण और राजनीतिक रणनीतियों का बड़ा अखाड़ा बनने जा रही है.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

महुआ में OBC फैक्टर अहम: महुआ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,86,501 मतदाता हैं, जिनमें 1,53,134 पुरुष और 1,36,365 महिला मतदाता शामिल हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 2,97,532 हो गई थी. जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां यादव समुदाय की आबादी करीब 28%, मुस्लिम मतदाता 15% और अनुसूचित जाति के वोटर लगभग 21% हैं. सबसे निर्णायक भूमिका अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) की है, जिनकी आबादी करीब 36% मानी जाती है. यही वर्ग चुनावी नतीजों की दिशा तय कर सकता है.

तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव
तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

छोटे दलों के साथ दिखा नया सियासी समीकरण: तेज प्रताप यादव ने भी खुद के 'महागठबंधन' का ऐलान कर सियासी मुकाबले को और रोचक बना दिया है. उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है. इसमें सबसे प्रमुख नाम VVIP पार्टी का है, जिसके अध्यक्ष प्रदीप निषाद हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, और संयुक्त किसान विकास पार्टी जैसे दल भी इस गठबंधन में शामिल हैं. तेज प्रताप ने कहा कि हमारा भी महागठबंधन है और हम मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Last Updated : September 22, 2025 at 2:38 PM IST

