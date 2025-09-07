ETV Bharat / bharat

गढ़वा में थाना बन गया था तबेला! रेस्क्यू मवेशी पलामू में गौशाला में भेजे गए, जांच शुरू

पलामू: झारखंड के गढ़वा इलाके में गुरुवार को धार्मिक संगठनों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक मवेशियों का रेस्क्यू किया था. रेस्क्यू के बाद सभी मवेशियों को गढ़वा जिले के टाउन थाना लाया गया. इस दौरान गढ़वा के टाउन थाना में करीब 24 घंटे तक मवेशी वही रहे.

सभी मवेशी पलामू के सतबरवा स्थिति गौशाला में ट्रांसफर

जिसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर सभी मवेशियों को पलामू के सतबरवा स्थिति गौशाला में ट्रांसफर किया गया है. गढ़वा के जिस इलाके से मवेशियों का रेस्क्यू किया गया था, वहां साप्ताहिक बाजार लगता है और वहां इसका कारोबार भी होता है. आरोप है कि मवेशियों को कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा था. हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है. गढ़ना पुलिस ने मवेशियों के साथ तीन लोगों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है.

इससे पहले धार्मिक संगठनों को सूचना मिली थी कि कंटेनर से गढ़वा में मवेशियों को लाया जाता है और बाद में कच्चे रास्तों की जरिए सभी मवशियों को तस्करी के लिए भेज दिया जाता है. संगठन को जैसे ही पता चला कि मवेशियों को यहा लाया गया है वे मौके पर पहुंच गए. इसी दौरान सूचना पाकर प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने सभी मवेशियों का रेस्क्यू किया और उन्हें पलामू के सतबरवा में ट्रांसफर किया गया.

गढ़वा पुलिस की तरफ से भेजे गए सभी मवेशियों को पलामू के भुसड़िया गौशाला केंद्र में भेजा गया है: विश्वनाथ राणा, थाना प्रभारी, सतबरवा