रोहतक में ASI ने की खुदकुशी, फाइनल नोट और पिस्तौल बरामद, SP बोले - "मेहनती और ईमानदार था संदीप"

Police Officer Suicide In Rohtak: हरियाणा के रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली है.

Police Officer Suicide In Rohtak
रोहतक में ASI ने की खुदकुशी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 3:01 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
रोहतक: हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. रोहतक में पुलिस अधिकारी ने खेत में बने कमरे में सुसाइड कर लिया. पुलिस अधिकारी के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद हुई है. मृतक की पहचान संदीप लाठर के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम लाढ़ौत गांव के खेतों में पहुंची.

रोहतक में पुलिस अफसर ने की खुदकुशी : हरियाणा के एडीजीपी और आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है जिसे लेकर हरियाणा डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है. इस बीच रोहतक के एक पुलिस अधिकारी ने आज अचानक खुदकुशी कर डाली है. पुलिस अधिकारी की डेड बॉडी लाढ़ोत-धामड़ रोड पर एक खेत के मकान से मिली है. मृतक की पहचान रोहतक के साइबर सैल में तैनात ASI संदीप लाठर के तौर पर हुई है. मृतक ने मौत से पहले फाइनल नोट भी छोड़ा है. घटनास्थल से पिस्तौल भी बरामद की गई है.

रोहतक में ASI ने की खुदकुशी (Etv Bharat)

"संदीप ईमानदार और मेहनती था" : रोहतक एसपी सुरेंद्र भोरिया ने एएसआई की खुदकुशी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि " ये हमारे पुलिस विभाग का एक मेहनती एएसआई संदीप था. वो बहुत ईमानदार और मेहनती था. उसका शव मिल गया है. फ़ोरेंसिक टीम को यहां बुलाया गया है और जांच की जा रही है. वो साइबर सेल में तैनात था". जब उनसे संदीप के वीडियो और फाइनल नोट के बारे में पूछा गया तो सुरेंद्र भोरिया ने कहा कि "अभी इस स्टेज पर कुछ भी बताना मुश्किल है. जांच के लिए टीम आई है. जो भी है बहुत दुखद घटना है, बहुत मेहनती शख्स था. हमारा तो परिवार का ही मेंबर था."

मृतक एएसआई संदीप लाठर ने छोड़ा फाइनल नोट (Etv Bharat)
हरियाणा सीएम से सम्मान लेते संदीप लाठर (Etv Bharat)
ASI ने की खुदकुशी (Etv Bharat)
रोहतक एसपी सुरेंद्र भोरिया (Etv Bharat)

Last Updated : October 14, 2025 at 4:16 PM IST

