पलामू: नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक थानेदार नक्सल इलाकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए खुद उन्हें पढ़ाते हैं. हम बात कर रहे हैं पलामू के घोर नक्सल प्रभावित इलाके मनातू में तैनात थानेदार निर्मल उरांव की. निर्मल उरांव पिछले डेढ़ साल से पलामू के मनातू में थानेदार के पद पर तैनात हैं.

निर्मल उरांव अपने खाली समय में स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही छात्रों को मैट्रिक परीक्षा से पहले तैयारी भी कराते हैं. उन्होंने एक नई पहल करते हुए 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कोचिंग शुरू की है. वे अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रों को पढ़ाएंगे और उन्हें कई तरह की जानकारियां भी देंगे. छात्रों की शिक्षा के लिए थानेदार ने अपने खर्चे पर टेबल और बेंच भी बनवाए हैं.

थानेदार निर्मल उरांव बच्चों को कर रहे शिक्षित (Etv Bharat)

बचपन मे देखा था नक्सलियों का अत्याचार, पुलिस सेवा से पहले थे शिक्षक

मनातू के थानेदार निर्मल उरांव मूल रूप से झारखंड के गुमला के आंजन के रहने वाले हैं. 1998 में पिता के निधन के बाद, उनकी मां ने उन्हें और उनके अन्य भाई-बहनों की शिक्षा-दीक्षा कराई. 2001 में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास की.

उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में सात साल तक पढ़ाई की. 2017 में, जब वे बी.एड. कर रहे थे, तब उनकी मां का निधन हो गया. बाद में, निर्मल उरांव को एक निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई. उनकी नियुक्ति वन रक्षक के पद पर भी हुई, लेकिन 2018 में वे पुलिस में इंस्पेक्टर बन गए. थाना प्रभारी का कहना है कि अगर काम के कारण वह सात-आठ दिन बच्चों की क्लास नहीं लेते, तो बच्चे उन्हें बुलाने लगते हैं.

"बचपन में ही पिता के निधन के बाद, मैंने देखा था कि कैसे नक्सली गांव में अत्याचार करते हैं. पढ़ाई को लेकर मुझे परेशान करते थे. पुलिस सेवा में आने के बाद भी, ये बातें मेरे मन में घूमती रहीं. मनातू क्षेत्र में पदस्थापित होने के बाद, मैंने सोचा कि यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए. मनातू क्षेत्र के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए, मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया है. खाली समय में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं. 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कोचिंग भी शुरू की है." - निर्मल उरांव, थाना प्रभारी, मनातू

नक्सल हिंसा और अफीम की खेती के लिए चर्चित है पलामू का इलाका

दरअसल, मनातू का इलाका घोर नक्सल प्रभावित होने के साथ-साथ अफीम की खेती के लिए भी चर्चित रहा है. मनातू की सीमा बिहार के गया और झारखंड के चतरा से लगती है. यह इलाका अपने पिछड़ेपन के साथ-साथ बाल तस्करी के लिए भी चर्चित रहा है. मनातू इलाके में दो हाई स्कूल हैं. नक्सलियों के कमजोर होने के बाद, मनातू के स्कूलों में बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.

मनातू की दसवीं कक्षा की छात्रा नेहा ने बताया कि थाना प्रभारी लगातार उनकी क्लास ले रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने कोचिंग भी शुरू कर दी है. छात्रा रोशन आरा ने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ थाना प्रभारी कई चीजों की जानकारी भी देते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है.

