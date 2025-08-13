ETV Bharat / bharat

राजनांदगांव में पुलिस नक्सली एनकाउंटर: स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और डिवीजनल कमेटी सचिव ढेर - TWO NAXALITES KILLED IN ENCOUNTER

सुरक्षाबलों ने स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे डिवीजनल कमेटी सचिव को मार गिराया है.

TWO NAXALITES KILLED IN ENCOUNTER
स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और डिवीजनल कमेटी सचिव ढेर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 8:30 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 8:44 PM IST

राजनांदगांव: मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने मुठभेड़ में मदनवाड़ा के बंडा पहाड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया. मारे गए नक्सिलयों मेंं स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे डिवीजनल कमेटी सचिव शामिल है.

स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और डिवीजनल कमेटी सचिव ढेर: पुलिस की ओर से चलाये जा रहे सर्च अभियान के दौरान यह सफलता हासिल हुई. एनकाउंटर के बाद मौके से बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य भी पुलिस ने बरामद किया. राजनांदगांव जिले से अलग होकर बने नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में पुलिस को लंबे अरसे बाद बड़ी सफलता मिली है.

मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में लगातार पुलिस अभियान चलाकर नक्सलियों का सफाया कर रही है. बीते दिनों पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद 1 नक्सली कमांडर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही कई नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया है. वहीं आज मदनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है और भारी संख्या में नक्सली साहित्य भी बरामद किया. मारे गए नक्सलियों की पहचान स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे डिवीजनल कमेटी सचिव के रुप में की गई. दोनों हार्डकोर नक्सली लंबे वक्त से नक्सली संगठन से जुड़े थे: वाय.पी.सिंह, पुलिस अधीक्षक, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी

बंडा पहाड़ पर जमा थे नक्सली: पुलिस मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के बंडा पहाड़ में सर्चिंग के लिए निकली थी. इसी बीच नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई. नक्सलियों की ओर से की गई फायरिंग का जवाब जवानों ने भी दिया जिसमें 2 हार्डकोर माओवादी मौके पर ही ढेर हो गए. मारे गए दोनों हार्डकोर नक्सली के साथ मौजूद बाकि नक्सली मौके से भागने में कामयाब रहे. फरार हुए माओवादियों की तलाश में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है.

हार्डकोर नक्सलियों का मारा जाना बड़ी सफलता: एनकाउंटर खत्म होने के बाद जब जवानों ने इलाके की तलाशी ली तो मौके से 2 माओवादियों के शव बरामद हुए. मारे गए माओवादियों की पहचान स्पेशल जनरल कमेटी मेंबर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे डिवीजनल कमेटी सचिव के रुप में की गई.

ऑपरेशन पूरा कर लौट रही टीम: मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के पुलिस अधीक्षक वाय.पी.सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्च अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर विजय रेड्डी और डिवीजनल कमेटी सचिव लोकेश सलामे मारे गए. ऑपरेशन के बाद टीम वापस लौट रही है. टीम के आने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

ख़ास ख़बरें

