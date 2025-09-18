दिल्ली-NCR में गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 58 जगहों पर छापेमारी; भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद
दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में कुख्यात आपराधिक गिरोहों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया.
Published : September 18, 2025 at 10:40 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 10:51 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में कुख्यात आपराधिक गिरोहों के खिलाफ पुलिस ने बीती रात बड़े पैमाने पर अभियान चलाया. बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की 40 टीमों में 820 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 58 ठिकानों पर छापेमारी कर टिल्लू ताजपुरिया, नीरज-राजेश बवाना, जितेंद्र गोगी व काला जठेरी गिरोह के सदस्यों और सहयोगियों को निशाना बनाया. इस दौरान भारी मात्रा में नकदी व हथियार बरामद किए गए. मामले में पुलिस ने कई एफआईआर भी दर्ज की है. हाल ही में कपिल सांगवान व विक्की टक्कर गिरोह पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने अब छह बड़े गिरोहों पर शिकंजा कसकर अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करने का काम किया है.
पुलिस का 58 ठिकानों पर एक साथ धावा
दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में कुल 58 स्थानों पर छापेमारी की गई है. इस अभियान में नॉर्दर्न रेंज की दो जिलों की पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से काम किया. करीब 820 पुलिसकर्मियों की टीम ने पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दिया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध ठिकानों पर बारीकी से तलाशी ली, जिससे गिरोह के नेटवर्क को कमजोर किया जा सके.
दिल्ली-NCR और हरियाणा में कुख्यात आपराधिक गिरोहों के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की लगभग 40 टीमों ने टिल्लू ताजपुरिया गिरोह, नीरज बवाना-राजेश बवाना गिरोह, जितेंद्र उर्फ गोगी गिरोह और काला जठेरी गिरोह के कई ठिकानों पर…— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 18, 2025
हालिया कार्रवाई के बाद बड़ी छापेमारी:
बता दें कि चार दिन पहले ही द्वारका जिला पुलिस ने दिल्ली व हरियाणा में 25 जगहों पर छापेमारी कर कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और विक्की टक्कर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. इस दौरान पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया था. इनमें से 6 को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. उसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस ने छह बड़े गिरोहों पर एक साथ शिकंजा कसा है.
लगातार आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश:
दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) रवींद्र सिंह यादव ने इस बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि राजधानी और एनसीआर में अपराधी गिरोहों के बढ़ते नेटवर्क और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये छापेमारी की गई. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि गैंगस्टरों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
गैंगवार और नेटवर्क पर वार:
टिल्लू ताजपुरिया, नीरज-राजेश बवाना, जितेंद्र गोगी व काला जठेरी गिरोह लंबे समय से दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय रहे हैं. ये गिरोह हत्या, रंगदारी, फिरौती व हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं. दिल्ली पुलिस का मानना है कि इन गिरोहों के बीच की आपसी गैंगवार से अक्सर राजधानी में अपराध बढ़ जाता है. यही वजह है कि अब पुलिस ने इन पर सामूहिक कार्रवाई करने का फैसला लिया है.
आगे भी जारी रहेगा ये अभियान:
दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रवींद्र सिंह यादव ने स्पष्ट किया कि पुलिस अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के लिए हम लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं. हाल फिलहाल में छापेमारी से कई गैंगस्टरों का नेटवर्क कमजोर हुआ है और आगे भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे. दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन साफ संकेत है कि राजधानी और एनसीआर में अपराधी गिरोहों को अब खुली छूट नहीं मिलेगी. पिछले कुछ समय से लगातार हो रही कार्रवाई से गैंगस्टरों के नेटवर्क पर सीधा असर पड़ा है. पुलिस की रणनीति है कि ऐसे संगठित गिरोहों को जड़ से खत्म किया जाए, जिससे राजधानी में कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे.
ये भी पढ़ें: