दिल्ली-एनसीआर में पुलिस का गैंगस्टरों पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, छह बड़े गैंगों पर शिकंजा

दिल्ली व हरियाणा में 58 जगह छापेमारी: दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ व रोहिणी जिलों की टीमों ने मिलकर यह छापेमारी की. दिल्ली के अलावा सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ (हरियाणा) में भी एक साथ दबिश दी गई. इस दौरान कुल 820 पुलिसकर्मी थे, जिसमें आउटर नॉर्थ की 39 टीमें (500 कर्मी) और रोहिणी जिले की 19 टीमें (320 कर्मी) शामिल थे.

नई दिल्ली : दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने 18 सितंबर की रात अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया. “ब्रेक द बैकबोन ऑफ गैंगस्टरिज़्म” नाम के इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने एक साथ 58 ठिकानों पर छापेमारी कर कुख्यात गिरोहों को निशाना बनाया.

पुलिस ने छापेमारी में कुल 36 संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें से 6 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार लोग काला जठेरी, जितेंद्र गोगी, नीरज-राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेट्टू दबौधा जैसे कुख्यात गिरोहों से जुड़े हैं. पुलिस ने इस दौरान आर्म्स एक्ट के तहत 7 मामले भी दर्ज किए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान: ऑपरेशन इंस्पेक्टर और एसीपी (ऑप्स) के नेतृत्व में और डीसीपी हरेश्वर स्वामी और राजीव रंजन की निगरानी में हुआ. पूरे ऑपरेशन पर संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने नजर रखी थी. गिरफ्तार आरोपियों में शक्तिमान (केहरा खुर्द, दिल्ली), वेदपाल (टिकरी खुर्द, नरेला), प्रेम सिंह सेहरावत (बवाना), नवीन (कराला), अंकित उर्फ विशाल (कराला) व हरिओम उर्फ अंकित उर्फ अक्की (कराला) शामिल हैं.

पुलिस ने की भारी बरामदगी:छापेमारी में पुलिस ने 49.60 लाख रुपये नकद, 1.36 किलो सोना व 14.60 किलो चांदी जब्त की. इसके अतिरिक्त एक बुलेटप्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV, एक मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है. हथियारों में 7 पिस्टल और रिवॉल्वर, एक बटनदार चाकू, एक मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, तीन बोर ब्रश और दो क्लीनिंग रॉड भी मिले. सभी मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं.

