सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठीचार्ज, केदारनाथ जाने की जिद पर अड़े हैं श्रद्धालु - KEDARNATH YATRA 2025

सीतापुर और सोनप्रयाग पहुंचे कई यात्री, सोनप्रयाग में केदारनाथ जाने के लिए बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने यात्रियों पर भांजी लाठियां

Lathi Charge on Pilgrims in Sonprayag
सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठी चार्ज (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 4:11 PM IST

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठीचार्ज हुआ है. यात्री केदारनाथ धाम जाने की मांग कर रहे थे. जिस पर पुलिस ने खराब मौसम का हवाला देकर बैरिकेड लगाकर आगे जाने से मना कर दिया, लेकिन यात्री अपनी जिद पर अड़े रहे. इतना ही नहीं यात्रियों ने बैरिकेड भी तोड़ डाले, जिस पर पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठी फटकारी पड़ी.

सीतापुर और सोनप्रयाग में यात्रियों का जुटा हुजूम: बता दें कि केदारनाथ धाम जाने के लिए बड़ी संख्या यात्री सीतापुर, सोनप्रयाग पहुंचे हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिस देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई है. भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ की यात्रा 14 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई है. इतना ही नहीं केदारनाथ धाम के अलावा तमाम ट्रेकिंग रूट पर भी रोक लगी हुई है.

Lathi Charge on Pilgrims in Sonprayag
केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग में जुटे यात्री (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

14 अगस्त तक केदारनाथ यात्रा पर लगी है रोक: रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है. बीती 12 अगस्त से अस्थायी रूप से यात्रा बंद है, जो 14 अगस्त को बंद रहेगा. आगे का फैसला मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर निर्भर करेगा. फिलहाल, मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका जताई है.

केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोन में मशीनें तैनात: डीएम प्रतीक जैन ने बताया कि केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोन में 24x7 मशीनें तैनात हैं. इसके अलावा टीमें भी अलर्ट मोड पर है. जो सड़क बंद होने की स्थिति में तत्काल उसे सुचारू करने का काम करेगी. इसके अलावा मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के जल स्तर पर भी लगातार निगरानी रखी है. साथ ही तमाम सहायक नदी नालों पर भी नजर रखी जा रही है. लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा जा रहा है.

Lathi Charge on Pilgrims in Sonprayag
पुलिस ने भांजी लाठियां (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

यात्रियों के ऊपर लाठीचार्ज पर कांग्रेस हमलवार: सोनप्रयाग में यात्रियों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस हमलवार हो गई है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि धामी सरकार को व्यवस्थाओं को ठीक करने की बजाय मेहमानों को लाठीचार्ज कर चोट पहुंचाई जा रही है. बेहतर होता पहले ही यात्रियों को बता दिया जाता कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते.

सुजाता पॉल ने कहा कि यात्रियों का सम्मान करें और उनकी जीवन की सुरक्षा सरकार करें, लेकिन लाठीचार्ज कर उन्हें आघात पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोटों की राजनीति कर रही है. जबकि, इसकी जगह व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी. इस लाठीचार्ज के लिए सरकार जिम्मेदार है.

