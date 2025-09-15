ETV Bharat / bharat

20 साल तक झारखंड में मचाया तांडव, अब आखिरी सांसें गिन रहा नक्सली संगठन TSPC!

कौन है शशिकांत गंझू जो हर वक्त अपने पास रखता है एके 47

यह जंगल अफीम की खेती के लिए भी चर्चित है. शशिकांत पलामू के मनातू, तरहसी, नावाजयपुर, चतरा के लावालौंग, प्रतापपुर, कुन्दा से सटे हुए जंगल को अपना ठिकाना बनाया हुआ है. पिछले एक वर्ष के दौरान इस इलाके में शशिकांत के दस्ते के साथ पुलिस की पांच बार मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में एक कमांडर मारा गया है, एक पकड़ा गया है जबकि दो जवान शहीद हुए हैं. इसी इलाके में टीएसपीसी के कमांडर शशिकांत का घर है.

पुलिस और सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान 10 लाख के इनामी टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू के दस्ते को टारगेट किया गया है. शशिकांत के दस्ते पांच लाख का इनामी मुखदेव यादव, नगीना समेत आधा दर्जन के करीब कमांडर शामिल थे. जिसमें मुखदेव मारा गया. टीएसपीसी के शशिकांत के दस्ते ने पलामू चतरा सीमा पर करीब 30 किलोमीटर के घने जंगल को अपना ठिकाना बनाया है.

दरअसल, 3 सितंबर को पलामू में मनातू थाना क्षेत्र के केदल में सर्च अभियान में पुलिस और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान शहीद हुए. इस घटना के बाद से टीएसपीसी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है. टीएसपीसी के खिलाफ अभियान में पहली बार कोबरा की तैनाती हुई है. कोबरा के अलावा अभियान में झारखंड जगुआर की एसॉल्ट ग्रुप, पलामू जिला बल के जवानों को तैनात किया गया है. टीएसपीसी के खिलाफ अभियान में 200 से भी अधिक जवानों को तैनात किया गया है.

ग्राउंड जीरो से पलामू एएसपी अभियान राकेश सिंह के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

चतरा-पलामू सीमा पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है. अभियान के पहले दिन पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द में पांच लाख का इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया.

पलामूः नक्सल मुक्त झारखंड का सपना अब महज सपना नहीं होगा. इसे साकार करने की दिशा में लगातार कार्रवाई चल रही है. इस एक्शन की बदौलत दशकों तक आतंक का दबदबा जमाने वाले नक्सली संगठन आज अंतिम सासें गिन रहे हैं. ऐसा ही एक नक्सली संगठन है तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TSPC), जिसके पास अब आत्मसमर्पण ही अंतिम चुनाव है.

शशिकांत गंझू पलामू में मनातू थाना क्षेत्र के केदल का रहने वाला है. 2006-07 में वह माओवादी दस्ते में शामिल हुआ था. उस दौरान वह माओवादियों का जोनल कमांडर अजय गंझु का बॉडीगार्ड का था. इसी दौरान अजय और शशिकांत ने पलामू के चक पिकेट के बाहर चाय पी रहे जवानों को गोली मारी थी. शशिकांत हर वक्त अपने साथ एके 47 रखता है. टीएसपीसी का पास कोई भी बड़ा कमांडर बचा नहीं है. शशिकांत ही सुप्रीमो की भूमिका में है.

कभी था आतंक का पर्याय अब आखिरी सांसें गिन रहा नक्सली संगठन TSPC! (ETV Bharat)

'टीएसपीसी के कमांडर जहां भी रहेंगे जवान ढूंढ कर मारेंगे'

टीएसपीसी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है. अभियान को लेकर ईटीवी भारत ने पलामू के एएसपी अभियान राकेश सिंह के साथ खास बातचीत की है. एएसपी राकेश सिंह बताते है कि टीएसपीसी के कमांडरों के लिए अब कोई भी ठिकाना सेफ नहीं है. वह जहां भी रहेंगे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पहुंचेंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे.

टीएसपीसी नक्सलियों का आतंक (ETV Bharat)

टीएसपीसी के कमांडरों के लिए यह अंतिम मौका है वे आत्मसमर्पण कर दे. केंद्र और राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सल को खत्म करने का टारगेट रखा है. इस लक्ष्य को लेकर पुलिस प्रतिबद्ध है. अभियान एएसपी राकेश सिंह बताते है कि शशिकांत गंझू को टारगेट किया गया है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अभी मुखदेव यादव मारा गया है आगे सभी जान चलता रहेगा. पलामू चतरा सीमा टीएसपीसी का अंतिम हाईड आउट है, इसी हाईड आउट में जवान नक्सलियों को तलाश रहे हैं. मुखदेव यादव का मारा जाना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है.

टीएसपीसी का प्रभाव पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, रांची और रामगढ़ समेत कई इलाकों में रहे. फिलहाल इसका प्रभाव बेहद ही कम हो गया है, अब इसका प्रभाव कोयला और अफीम वाले क्षेत्रों में है. टीएसपीसी के पास कोई कमांडर बचा नहीं है जिस कारण शशिकांत बड़ी भूमिका में है. -बिरसा, पूर्व टीएसपीसी जोनल कमांडर.

2002 में हुआ था टीएसपीसी का गठन

प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का गठन 2002 हुआ था. हालांकि यह पूरी तरह से 2005-06 में सक्रिय हुआ था. क्योंकि 2004 में देश भर में नक्सली संगठनों का आपस में विलय हुआ. विलय होने से पहले एक धड़ा नाराज चल रहा था और इसी में ही टीएसपीसी का गठन किया था.

TSPC की कहानी (ETV Bharat)

2010 से 2016 के बीच टीएसपीसी और माओवादीयों के बीच भीषण लड़ाई हुई. 2024 में टीएसपीसी के द्वारा पुलिस बल पर पहली बार हमला हुआ था जिसमें दो जवान शहीद हुए थे. पलामू के मनातू में दूसरी बार था कि टीएसपीसी के हमले में दो जवान शहीद हुए.

