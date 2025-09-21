प.बंगाल: कुड़मी आंदोलन, एसटी सूची में शामिल करने की मांग, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प
कुड़मी समाज की ओर से अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रहा है.
Published : September 21, 2025 at 12:18 PM IST
पुरुलिया: कुड़मी समाज की ओर से एसटी दर्जे की मांग को लेकर कई राज्यों में आंदोलन चलाया गया है. इसका असर शनिवार को कई राज्यों में देखने को मिला. इस समुदाय द्वारा 'रेल टेका डोहोर छेका' (रेल रोको) आंदोलन के दौरान शनिवार दोपहर को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में तनाव पैदा हो गया. यह घटना उस समय हुई जब एक पुलिस अधिकारी के सिर पर चोट लग गई.
हालांकि पूरे दिन कुर्मी समुदाय के लोग पुरुलिया जिले में कहीं भी रेलवे लाइन पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन दोपहर में सैकड़ों कार्यकर्ता कोटशिला रेलवे स्टेशन पहुँच गए और रेल लाइन पर खड़े गए. इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की. जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए. प्रदर्शनकारियों ने रेलवे लाइन से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया.
उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों से एक पुलिस अधिकारी का सिर फट गया. खून बहने लगा. इस दौरान एक पत्रकार भी घायल हो गया. हालाँकि, बाद में पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया. गौरतलब है कि आदिवासी कुर्मी समुदाय ने अपनी जातीय पहचान की मांग को लेकर 20 सितंबर से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अनिश्चितकालीन रेल और सड़क जाम कार्यक्रम की घोषणा की थी.
आदिवासी कुर्मी समाज के 'रेल रोको और डहर छीनो' कार्यक्रम का शनिवार सुबह आठ बजे तक पुरुलिया में अधिक असर नहीं दिखा. हालांकि हाईकोर्ट ने पहले ही रेल रोको आंदोलन को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था. फिर हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया.
पुरुलिया के कुस्तौर, झालदा, कोटशिला और पुरुलिया रेलवे स्टेशनों पर रेल यातायात सामान्य है. सड़कें भी सामान्य हैं. विभिन्न स्टेशनों पर पर्याप्त पुलिस और आरपीएफ तैनात है. हालाँकि, आदिवासी कुर्मी समाज के मुख्य सलाहकार अजीत प्रसाद महतो को पुलिस ने शुक्रवार देर रात कोटशिला इलाके से गिरफ्तार कर लिया, उनके बेटे विश्वजीत महतो ने दावा किया है. उन्होंने कहा, 'पुलिस ने शुक्रवार देर रात मेरे पिता समेत 14-15 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. बाकी कार्यकर्ताओं ने मुझे इसके बारे में बताया.'
ये भी पढ़ें- एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय का आंदोलन, बंगाल में रेल सेवाएं बाधित