ETV Bharat / bharat

प.बंगाल: कुड़मी आंदोलन, एसटी सूची में शामिल करने की मांग, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

पुरुलिया: कुड़मी समाज की ओर से एसटी दर्जे की मांग को लेकर कई राज्यों में आंदोलन चलाया गया है. इसका असर शनिवार को कई राज्यों में देखने को मिला. इस समुदाय द्वारा 'रेल टेका डोहोर छेका' (रेल रोको) आंदोलन के दौरान शनिवार दोपहर को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में तनाव पैदा हो गया. यह घटना उस समय हुई जब एक पुलिस अधिकारी के सिर पर चोट लग गई.

हालांकि पूरे दिन कुर्मी समुदाय के लोग पुरुलिया जिले में कहीं भी रेलवे लाइन पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन दोपहर में सैकड़ों कार्यकर्ता कोटशिला रेलवे स्टेशन पहुँच गए और रेल लाइन पर खड़े गए. इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की. जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए. प्रदर्शनकारियों ने रेलवे लाइन से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया.

उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों से एक पुलिस अधिकारी का सिर फट गया. खून बहने लगा. इस दौरान एक पत्रकार भी घायल हो गया. हालाँकि, बाद में पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया. गौरतलब है कि आदिवासी कुर्मी समुदाय ने अपनी जातीय पहचान की मांग को लेकर 20 सितंबर से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अनिश्चितकालीन रेल और सड़क जाम कार्यक्रम की घोषणा की थी.