आंध्र प्रदेश: नरसापुरम के गांवों में जहरीले ततैया कीटों का आतंक, लोगों में दहशत
आंध्र प्रदेश के नरसापुरम क्षेत्र में जहरीले ततैया कीटों का आतंक देखने को मिल रहा है.
Published : September 30, 2025 at 9:00 PM IST
नरसापुरम: आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम निर्वाचन क्षेत्र के कई तटीय गांवों में जहरीले कीट ततैयों (Wasps Terrorize) के फिर से दिखने से दहशत फैल गई है, जिन्हें स्थानीय लोग जानलेवा और बेकाबू बता रहे हैं. ये कीट पेड़ों पर मिट्टी के गोल घोंसले बनाने के लिए जाने जाते हैं. ये कीट बड़ी संख्या में आक्रामक रूप से झुंड बनाकर इंसानों और जानवरों, दोनों को निशाना बनाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई पूरी चौकसी से भाग भी ले, तो भी इनके डंक से बचने की कोई संभावना नहीं है.
हाल ही में पेरूपालेम दक्षिण (Perupalem South) क्षेत्र के एक गांव में एक नारियल के पेड़ पर नया घोंसला मिला. जबकि तीन दिन पहले ही, वेमुलादेवी पश्चिम क्षेत्र में एक जोड़े को एक झुंड के हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले की घटनाओं में, पीएम लंका (Pedamainavani Lanka) और पेरूपालेम में ततैया कीटों के डंक मारने से चार लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
पिछले हफ्ते नरसापुरम राजस्व मंडल कार्यालय परिसर में एक सरकारी कर्मचारी सत्यनारायण को ततैया कीट ने डंक मार दिया था और उन्हें दो दिन अस्पताल में रहना पड़ा था. पेरूपालेम, केप्पीपालेम, तिरुथल्लू और आसपास के गांवों के कई अन्य लोगों को भी पहले गंभीर जटिलताओं के कारण अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
यह पहली बार नहीं है जब खतरनाक ततैयों ने तबाही मचाई हो. 2004 में आई सुनामी के बाद, नरसापुरम के तटीय गांवों में पहली बार ततैया कीट की उपस्थिति का पता चला था. उस समय, राजस्व, पुलिस, अग्निशमन विभाग और ओएनजीसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इन्हें खत्म करने के उपाय किए थे. उस समय दिन में ततैयों के घोंसलों का पता लगाया जाता और रात में जहरीले रसायनों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर दिया जाता. कुछ मामलों में, घोंसलों पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी.
हालांकि, स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हाल ही में ततैया कीटों को देखे जाने के बावजूद, अधिकारी उदासीनता दिखा रहे हैं और इस बार उन्हें खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कोई अभियान शुरू नहीं किया गया है.
अधिकारियों की सतर्कता बरतने की अपील
नरसापुरम के क्षेत्रीय विकास अधिकारी दास राजू ने कहा, "सूचना मिलते ही, हम घोंसलों को नष्ट करने के उपाय करेंगे. अगर ये कीट उनके इलाके में पाए जाते हैं, तो लोगों को तुरंत राजस्व कार्यालय को सूचित करना चाहिए. जिन लोगों को कीट ने डंक मारे, उनके लिए त्वरित उपचार बहुत जरूरी है."
डॉ. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय के प्रधान वैज्ञानिक एनबीवी चालापतिराव ने बताया, "ये जहरीले हॉर्नेट, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से वेस्पा एफिनिस या लेसर बैंडेड हॉर्नेट के नाम से जाना जाता है, ऐसा जहर छोड़ते हैं जिसमें हेमोलिसिन और न्यूरोटॉक्सिन होते हैं. पीड़ितों को डंक वाली जगह पर तेज दर्द और सूजन का अनुभव होता है, और कुछ मामलों में अस्थमा, उल्टी और पेट दर्द भी होता है. गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है."
बार-बार हो रहे हमलों और पिछली मौतों की यादों के साथ नरसापुरम क्षेत्र के निवासी अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि और लोगों की जान जोखिम में डालने से पहले तुरंत कार्रवाई करें.
