कश्मीर में रामसर साइट वेटलैंड में अवैध शिकार, जिंदा कारतूस के साथ चार आरोपी गिरफ्तार
कश्मीर में रामसर साइट वेटलैंड में अवैध शिकार करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : September 6, 2025 at 11:59 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर में प्रवासी पक्षी सीजन से पहले वन्यजीव विभाग ने जम्मू-कश्मीर के रामसर साइट वेटलैंड में चार शिकारियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके पास से शिकार करने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं.
उप वन संरक्षक (वन्यजीव आर्द्रभूमि कश्मीर) अल्ताफ हुसैन ने एक बयान में कहा कि विभाग के अधिकारियों ने गांदरबल जिले के शल्लाबुघ वेंटलैंड से आरोपी शिकारियों से दो नावों के साथ-साथ शिकार किए गए पक्षियों, जिंदा और इस्तेमाल किए गए कारतूसों को जब्त कर लिया.
उन्होंने दावा किया कि ये आरोपी कारतूसों के जरिए पक्षियों का शिकार कर रहे थे. इस साल प्रवासी पक्षियों के शिकार के आरोप में शिकारियों की गिरफ्तारी की यह दूसरी घटना है. इस साल की शुरुआत में, बांदीपोरा जिले की वुलर झील में वन्यजीव अधिकारियों ने चार शिकारियों को गिरफ्तार किया था.
हुसैन ने बताया कि चारों शिकारी जलीय पक्षियों का शिकार करने के उद्देश्य से वेंटलैंड में घुसे थे. यह कार्रवाई 5 सितंबर (शुक्रवार) को शाम लगभग 6:30 बजे हुई जब शालबाग रेंज के एक गश्ती दल ने वेंटलैंड में दो नावों को रोका.
टीम ने चार आरोपियों को पकड़कर विभाग की हिरासत में रखा गया है. उन्होंने दो नावों के साथ-साथ शिकार किए गए पक्षी, जिंदा कारतूस और इस्तेमाल किए गए कारतूस भी जब्त कर लिए हैं.अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लगभग अंधेरे में की गई.
शालबुग वेंटलैंड श्रीनगर शहर से 18 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल है. रामसर सूचना सेवा के मुताबिक, शालबुग आर्द्रभूमि में 21 से अधिक प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षी निवास करते हैं.
यहां कई पक्षी संकटग्रस्त हैं, जिनमें लुप्तप्राय स्टेपी ईगल (एक्विला निपलेंसिस), पल्लास फिश-ईगल (हेलियेटस ल्यूकोरीफस) और ब्लैक-बेलिड टर्न (स्टर्ना एक्यूटिकाउडा), और संकटग्रस्त पूर्वी इंपीरियल ईगल (एक्विला हेलियाका), पीली आंखों वाला कबूतर (कोलंबा एवर्समैनी) और वुड स्निप (गैलिनैगो नेमोरिकोला) शामिल हैं.
ये पक्षी विभिन्न देशों से जम्मू और कश्मीर में सर्दियों से पहले शुरू होने वाले प्रवासी मौसम के दौरान कश्मीर घाटी में आते हैं. हालांकि, हुसैन ने कहा कि प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों के आवास की सुरक्षा के उद्देश्य से गश्त और सामुदायिक सतर्कता बढ़ाई गई है.
उन्होंने दावा किया कि शाम और सुबह की गश्त बढ़ा दी गई है, खासकर जैसे-जैसे प्रवासी पक्षियों का मौसम नजदीक आ रहा है. उन्होंने कहा कि, प्रवासी पक्षियों का शिकार करने के बुरे इरादे रखने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: कश्मीर के 'होकरसर वेटलैंड' में चार लाख से अधिक प्रवासी पक्षी पहुंचे, एशियाई जलपक्षी जनगणना में खुलासा