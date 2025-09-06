ETV Bharat / bharat

कश्मीर में रामसर साइट वेटलैंड में अवैध शिकार, जिंदा कारतूस के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

श्रीनगर: कश्मीर में प्रवासी पक्षी सीजन से पहले वन्यजीव विभाग ने जम्मू-कश्मीर के रामसर साइट वेटलैंड में चार शिकारियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके पास से शिकार करने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं. उप वन संरक्षक (वन्यजीव आर्द्रभूमि कश्मीर) अल्ताफ हुसैन ने एक बयान में कहा कि विभाग के अधिकारियों ने गांदरबल जिले के शल्लाबुघ वेंटलैंड से आरोपी शिकारियों से दो नावों के साथ-साथ शिकार किए गए पक्षियों, जिंदा और इस्तेमाल किए गए कारतूसों को जब्त कर लिया. उन्होंने दावा किया कि ये आरोपी कारतूसों के जरिए पक्षियों का शिकार कर रहे थे. इस साल प्रवासी पक्षियों के शिकार के आरोप में शिकारियों की गिरफ्तारी की यह दूसरी घटना है. इस साल की शुरुआत में, बांदीपोरा जिले की वुलर झील में वन्यजीव अधिकारियों ने चार शिकारियों को गिरफ्तार किया था. हुसैन ने बताया कि चारों शिकारी जलीय पक्षियों का शिकार करने के उद्देश्य से वेंटलैंड में घुसे थे. यह कार्रवाई 5 सितंबर (शुक्रवार) को शाम लगभग 6:30 बजे हुई जब शालबाग रेंज के एक गश्ती दल ने वेंटलैंड में दो नावों को रोका. टीम ने चार आरोपियों को पकड़कर विभाग की हिरासत में रखा गया है. उन्होंने दो नावों के साथ-साथ शिकार किए गए पक्षी, जिंदा कारतूस और इस्तेमाल किए गए कारतूस भी जब्त कर लिए हैं.अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लगभग अंधेरे में की गई.