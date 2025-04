ETV Bharat / bharat

PNB बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को CBI ने बेल्जियम में किया गिरफ्तार, भारत लाने की कवायद जारी - MEHUL CHOKSI ARRESTED

मेहुल चोकसी को बेल्जियम में हिरासत में लिया गया (फाइल फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 14, 2025 at 8:36 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 8:42 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: चर्चित पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को आखिरकर सीबीआई ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई उसे अपने कब्जे में लेकर भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी बैंक ऋण 'धोखाधड़ी' मामले में कथित संलिप्तता के लिए भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में हिरासत में लिया गया है. हीरा कारोबारी के खिलाफ यह कार्रवाई शनिवार को की गई. सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस को हटाए जाने के बाद भारतीय एजेंसियों, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने बेल्जियम से उसके प्रत्यर्पण के लिए कदम उठाया.

चोकसी, उसके भतीजे और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर दोनों एजेंसियों ने 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया था. ईडी ने आरोप लगाया कि चोकसी उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध किया. इसके तहत धोखाधड़ी से एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवाए गए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एफएलसी (विदेशी ऋण पत्र) बढ़ाए गए और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया. ईडी ने अब तक चोकसी के खिलाफ तीन आरोपपत्र दाखिल किए हैं। सीबीआई ने भी उसके खिलाफ इसी तरह के आरोपपत्र दाखिल किए हैं. ये भी पढ़ें- बेल्जियम सरकार ने कहा- हमारे यहां है भगोड़ा मेहुल चोकसी, मामले पर रख रहे करीबी नजर

