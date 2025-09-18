ETV Bharat / bharat

पीएम विश्वकर्मा योजना: 30 लाख कारीगर और शिल्पकार रजिस्टर, 4.7 लाख से अधिक लोन अप्रूव

कब शूरू हुई थी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, जिसका फाइनेंशियल आउटले 13000 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक चलेगा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना इन कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके कौशल को बढ़ाकर और उनके प्रोडक्ट और सर्विस की पहुंच बढ़ाकर शुरू की गई थी.

राजमिस्त्री इस योजना के तहत सबसे अधिक रजिस्टर ट्रेड है. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है जिसने पारंपरिक कारीगरों का समर्थन किया है और उन्हें सशक्त बनाया है. सरकार के अनुसार स्किल्ड वर्कर्स को आवश्यक उपकरणों से सीधे लैस करने और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 23 लाख से अधिक ई-वाउचर जारी किए गए हैं.

नई दिल्ली: पिछले दो साल में सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 30 लाख कारीगरों और शिल्पकारों को रजिस्टर किया है और बिजनेस डेवलपमेंट में सहायता के लिए 41,188 करोड़ रुपये के 4.7 लाख से अधिक लोन अप्रूव किए गए हैं. सरकार ने बताया है कि लगभग 26 लाख कारीगरों और शिल्पकारों ने स्किल वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है, जिनमें से 86 प्रतिशत ने अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी पूरा कर ली है.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य

इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को उनके संबंधित व्यवसायों के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान करना है. यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन व्यवसायों को प्रोत्साहित करने पर जोर देती है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों जैसे हाशिए पर या वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

प्रत्येक जिले में पहुंच बढ़ाने के लिए लगभग सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (DPMUs) नियुक्त किए गए हैं. DPMUs की भूमिका योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना, विश्वकर्माओं को बैच टाइमिंग, बैच टाइम, ट्रेनिंग सेंटर के स्थान, हितधारकों के साथ कोर्डिनेशन के बारे में सूचित करना और ट्रेनिंग दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर की नियमित निगरानी करना है.

18 जिलों को कवर करती है योजना

इस योजना के तहत नियुक्त डीपीएमयू की कुल संख्या 497 (जुलाई 2025 तक) है, जो देश के 618 जिलों को कवर करता है. मंत्रालयों और डीपीएमयू के सहयोग से यह योजना कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देने, उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और संपार्श्विक-मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है, साथ ही डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती है

यह ब्रांड प्रचार और बाजार से जुड़ाव पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कारीगरों की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और विकास के अवसर बढ़ सकें. यह योजना छोटे कारीगरों को एक छत के नीचे लाती है और उन्हें पहचान दिलाकर सशक्त बनाती है. यह पहल वित्तीय सहायता, स्किल अपग्रेडेशन और उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर भी केंद्रित है. इस पहल से सदियों पुरानी परंपराएं प्रतिस्पर्धी दुनिया में फल-फूल सकती हैं और साथ ही अपनी पारंपरिक कला और ज्ञान को भी संरक्षित रख सकती हैं.

