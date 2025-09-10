ETV Bharat / bharat

PM Ujjwala Yojana: किन महिलाओं को मिलता है फ्री गैस सिलेंडर और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी? जानें

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकारी की ओर से पात्र महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिया जाता है.

PM Ujjwala Yojana
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किन महिलाओं को मिलता है फ्री गैस सिलेंडर (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर कई योजनाएं शुरू करती रही है. इन योजनाओं का फायदा देश की करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है. केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भी एक ऐसी ही स्कीम है. यह योजना ग्रामीण और गरीब परिवारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आई है.

दरअसल, पहले ग्रामीण इलाकों में महिला मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाती थीं, जिससे धुएं निकलता था. यह धुआं महिलाओं की सेहत पर बुरा असर डालता था, लेकिन पीएम उज्ज्वला योजना के बाद अब अधिकतर घरों में गैस चूल्हे पहुंच गए हैं और इससे महिलाओं की बड़ी राहत मिली है.

इस योजना के तहत केंद्र सरकारी की ओर से पात्र महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिया जाता है. इस स्कीम का फायदा खासतौर पर उन परिवारों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या वह खुद से गैस कनेक्शन लेने में सक्षम नहीं हैं.

उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है. इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. इन्हीं कागजातों के आधार पर महिलाओं द्वारा किया गया आवेदन स्वीकार किया जाता है.

कैसे करें आवेदन ?
बता दें कि योजना का लाभ लेने के पात्र महिलाएं अपने घर के आस-पास मौजूद गैस एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकती हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की ओर से पात्र महिला के नाम पर गैस कनेक्शन और सिलेंडर जारी कर दिया जाएगा.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?
योजना के तहत एक परिवार की केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाता है. फ्री गैस कनेक्शन के लिए वे महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं जिनके नाम पर पहले से कोई गैस कनेक्शन न हो. आवेदन करने के लिए BPL कार्डधारक होना जरूरी है.

