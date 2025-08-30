ETV Bharat / bharat

NDMA में 2 नए सदस्यों को PM MODI ने किया नॉमिनेट, बाकी 3 मेंबर हुए दोबारा नामित - NDMA

एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है.

NDMA
नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी (ANI (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 1:51 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के नए सदस्यों के रूप में दो लोगों को नामित किया है. वहीं तीन मौजूदा सदस्यों को तीन साल के लिए दोबारा नामित किया है. वैज्ञानिक दिनेश कुमार असवाल और आपदा पुनर्प्राप्ति विशेषज्ञ रीता मिसाल को एनडीएमए के नए सदस्यों के रूप में नामित किया गया.

वर्तमान सदस्यों राजेंद्र सिंह, कृष्ण स्वरूप वत्स और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) को एनडीएमए के सदस्यों के रूप में दोबारा नामित किया गया है. वहीं वैज्ञानिक दिनेश कुमार असवाल और आपदा पुनर्प्राप्ति विशेषज्ञ रीता मिसाल को एनडीएमए के नए सदस्यों के रूप में नामित किया गया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एनडीएमए के सदस्य के रूप में नामित किया है: राजेंद्र सिंह, कृष्ण स्वरूप वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), दिनेश कुमार असवाल और रीता मिसाल."

गौर करें तो प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष हैं. एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है. एनडीएमए की स्थापना और राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थागत तंत्रों के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अनिवार्य है.

एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा-निर्देश निर्धारित करने का अधिकार है. एनडीएमए की वेबसाइट के मुताबिक, "भारत रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की एक नीति विकसित करने की परिकल्पना करता है."

बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना साल 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई थी. इस विभाग का उद्देश्य आपदाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करना और देश में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना होता है.

गौर करें तो भारत सरकार सभी सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और जन भागीदारी के निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आपदाओं से निपटती है. साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान और विनाश को कम करने के राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देती है. वहीं एनडीएमए के 5 प्रमुख प्रभाग हैं. इसमें नीति एवं योजनाएं, न्यूनीकरण, संचालन एवं संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, प्रशासन और वित्त प्रभाग शामिल हैं.

